紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

名為呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)最近在紐約市布碌崙 (布魯克林)正統猶太 裔社區肆虐，短短一周內近300人確診感染，該病毒通常不在春季傳播，導致入院的患者也屈指可數，現在突然大規模傳播以及傳播方式改變，專家認為是新冠肺炎病毒逐漸消退的徵兆。

咳嗽、發燒…2歲以下染病較危險

RSV通常會造成肺部和呼吸道感染，患者出現咳嗽、鼻塞、喉嚨、耳朵疼痛、發燒等症狀，對兩歲以下幼童較危險，也有可能危及長者、有心臟、肺部疾病以及免疫力低下的患者，普通成人感染該病毒通常不過出現感冒症狀。

目前感染者主要集中的布碌崙正統猶太裔社區，例如波羅園(Borough Park)、威廉斯堡(Williamsburg)，在2月時感染該病毒的患者全市僅約十人，但在4月4日至4月10日一周時間內就有多達294人確診。

紐約市衛生局已關注這一病毒傳播，並鼓勵父母與監護人將患病兒童留在家裡，防止任何患有感冒症狀的人與年幼孩子接觸，「若孩子出現呼吸、喘息、不進食或飲水困難，父母應立即帶孩子就醫」。

布碌崙波羅園的綺思金德(Dr. Israel Zyskind)兒童診所說，最近他們接收了至少15名因感染RSV而入院的患者，過去因該病毒入院的患者屈指可數，也主要集中在寒冷的冬天，更不會隨著天氣變暖而惡化。

正統猶太裔社區染病激增

RSV病毒在布碌崙正統猶太裔社區的異常傳播模式，專家認為與新冠肺炎疫情 有關，當地過去是新冠肺炎疫情爆發最早也是最嚴重社區之一；綺思金德醫生認為過去居家避疫、戴口罩等防疫措施導致RSV難以傳播，隨著疫情好轉民眾互動增加，社區傳染病便再次回歸。

西北大學芬伯格醫學院傳染病專家卡茲博士(Dr. Ben Katz)指出，這也是疫苗作用下新冠肺炎病毒傳播緩解，其他流行病回歸的徵兆，「強大病毒通常會排擠其他病毒，當一種病毒在社區蔓延時，其他病毒通常會消失」。

華裔社區暫未出現大規模感染

布碌崙8大道兒科醫師丁樂指出，當地華裔社區暫未出現大規模感染RSV的情況，RSV過去為常見的社區病毒，主要影响婴幼儿，导致呼吸系统病变；疫情期間也像流感一樣幾乎消失，專家此前已預測疫情過去後流感一類疾病的傳播模式會發生變化，但該類變化相信不會給民眾生活帶來太大影響，不用太過擔憂。