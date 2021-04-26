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各族裔哈林區遊行 挺拾荒遭襲華男

記者顏嘉瑩／紐約報導
近70個組織25日共同舉辦「與亞裔團結一心」的各族裔大遊行。（取材自推特）
近70個組織25日共同舉辦「與亞裔團結一心」的各族裔大遊行。（取材自推特）

紐約市自疫情以來，反亞裔攻擊案增長了450%，日前在曼哈頓哈林區(Harlem)，61歲華裔拾荒者馬耀攀(Yao Pan Ma，音譯)更遭人無故踹倒在地並狠踢頭部，至今仍在院昏迷；25日來自各族裔社區的68個組織，於華盛頓高地(Washington Heights)、哈林區等處舉辦遊行，聲援馬耀攀及其家人、反對歧視亞裔以及白人至上主義。

主辦方表示，近日頻發的反亞裔暴力案，與白人至上、帝國主義和仇女心理都有相關，因此促成近70個組織，共同舉辦「與亞裔團結一心」的各族裔大遊行，對抗種族主義、白人至上主義；當天遊行擁有五大目的：團結一起捍衛亞裔生命、拒絕反亞裔情緒並追根究底、對抗帝國主義、要求對近日的攻擊案提出解決方案，和對抗種族分化。

當天約有近百人參與遊行，隊伍從中午12時開始，經過華盛頓高地、哈林區、東哈林區，而為了聲援馬耀攀，主辦方更將其遭到攻擊地點的三大道和東125街東北角列進遊行路線，譴責攻擊者並呼籲警方儘速將其繩之以法。

主辦方表示，針對亞太裔的仇恨攻擊案自疫情以來激增，除了呼籲外界停止對亞裔社區的仇恨，還要求應該認同亞裔、非洲裔、拉丁裔、原住民等各個族群共同在美國主流社會遇到的問題，避免再被當作是「二等公民」。

與會組織也共同要求，各個族裔也應該要團結、教育自己的社區，讓社區了解所有少數族裔共同面對的問題及挑戰、避免分化，才能夠團結一氣對抗白人至上主義。

亞裔 遊行 白人至上

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