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哈林區華男拾荒遭襲 「恐撐不過去」

記者顏嘉瑩／紐約報導
馬耀攀無端遇襲，目前仍昏迷不醒。（截自ABC視頻）
馬耀攀無端遇襲，目前仍昏迷不醒。（截自ABC視頻）

日前在曼哈頓哈林區(Harlem)無故遇襲的61歲華裔拾荒者馬耀攀(Yao Pan Ma，姓名皆為音譯)，妻子陳寶珍(Baozhen Chen)表示，目前馬耀攀在醫院仍昏迷不醒，她也不得不告訴仍在中國的兒女，他們的父親「恐怕撐不過去」，自己也對去上班感到害怕；而目前在籌款網站GoFundMe上出現幾個籌款，陳寶珍表示均非親屬設立，她毫不知情。

陳寶珍25日接受ABC電視台採訪時表示，前一日晚間已經通知在中國的成年子女，轉告馬耀攀目前狀況，「非常擔心丈夫恐怕撐不過去」，子女們也都很但很擔心；23日晚馬耀攀遭人無故踹倒在地隨後狠踢頭部至少六下，導致腦部挫傷、面部骨折，住院中仍在昏迷、情況危急。

在中國擔任糕點師父的馬耀攀，兩年前與妻子為了追求更好的生活而移民來美，並在曼哈頓下城的中餐館工作；但受到疫情影響，他在去年9月失業，為了維持家計，只好靠收集一些瓶罐賣錢來以補貼家用。

陳寶珍說，馬耀攀工作非常努力，他拾荒的錢也用來支付房租和帳單；她說：「我們兩個每天都在一起，在一起煮飯、烘焙、看電視，他是一個很有才華的人」；如今丈夫遭到仇恨亞裔攻擊，讓身為家庭護工的陳寶珍開始擔心自己的安危，「我周五就要返工，現在這樣也讓我感到很害怕。」

攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。（市警提供）
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。（市警提供）

根據警方，目前攻擊馬耀攀的嫌犯仍在逃，市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查；陳寶珍則希望警方將襲擊她丈夫的人繩之以法，讓其「付出代價」。

在馬耀攀被攻擊案的消息經報導後，籌款網站GoFundMe上於25日就有四個為其籌款的網頁，不過陳寶珍表示不知情；社區人士陳家齡說，自己在與陳寶珍聯絡後了解到，四個籌款網頁均非馬耀攀親友架設，且籌款人也不認識其親友，為了避免遭有心人士操縱，他已經向網站舉報，並將部分籌款網頁關閉。

陳家齡表示，他將繼續與陳寶珍聯絡，若有需要將協助架設GoFundMe籌款頁面。

國會議員孟昭文當日在推特上發文譴責這又一起襲擊亞裔事件，表示執法人員在協助馬家人尋求正義的同時，社區像是馬耀攀這樣失業又失去居所、脆弱的小市民更需要來自政府的其他幫助；另外許多攻擊者的精神有問題，也是造成類似事件一再發生的原因之一，政府還應該要擴大心理健康服務。

根據警方，23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀攀被一男子從後攻擊倒地後，男嫌朝其頭部狠踹了數腳後逃離；晚約9時，一名路過的公車司機注意到倒地不起的馬耀攀，才撥打911報警；市警緊急救援小組(Emergency Medical Services)趕到現場後，將他往市公立醫院哈林分院(NYC Health + Hospitals/Harlem)治療。

馬耀攀兩年前從中國移民來美，因為疫情失業只能拾荒維生。（截自ABC視頻）
馬耀攀兩年前從中國移民來美，因為疫情失業只能拾荒維生。（截自ABC視頻）

中國 GoFundMe 亞裔

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