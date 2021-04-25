紐約州首郡！皇后區100萬人接種疫苗 守護社區安全

包括法拉盛市中心的郵遞區號11354與11355分別有66%與70%的民眾至少接種了第一劑疫苗，當地街頭恢復人潮。(記者牟蘭／攝影)

一年前淪為新冠疫情 震中的皇后區 ，已為100萬名居民至少接種了首劑疫苗 ，成為紐約州首個跨過該里程碑的郡級地區；包括法拉盛市中心的郵遞區號11354與11355接種率，較2月大幅增加，分別有66%與70%的民眾至少接種了第一劑疫苗。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)宣布，就在一年前的今天，皇后區面臨公共衛生危機，一度淪為疫情震中；但根據州衛生廳(DOH)公布的最新數據，皇后區成為全州首個至少為100萬名民眾接種第一針新冠疫苗的郡級地區，「這證明了皇后區不屈的毅力」。

根據市府消息，去年3月在遠洛克威(Far Rockaway)鎮發現皇后區的首例確診患者後，染疫人數日益增加；位於皇后區的艾姆赫斯特醫院被醫生爆出病房飽和，確診患者在急診中心無人照料、等待死亡、屍體堆積在卡車中的慘況，引起全世界的關注。

經過九個月的抗疫，來自紐約市的長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院的重症監護室(ICU)護士琳賽(Sandra Lindsay)，去年12月底接種了輝瑞(Pfizer)新冠疫苗，成為紐約州首位接種疫苗者，為抗疫帶來希望。

但因前期新冠疫苗不足，且部分華裔不暗英文、不會使用電腦等原因，市府資料顯示，法拉盛的接種率較全市其他地區低，其中郵遞區號11355的法拉盛市中心地帶，今年2月17日的首針接種率只有7%，僅有3%的居民完成兩針接種，但當地陽性率居高不下，七天陽性率多次位列全市第一或第二高。

一年前淪為新冠疫情震中的皇后區，已為100萬名居民至少接種了首針疫苗；圖為法拉盛登記注射疫苗的民眾。(記者牟蘭／攝影)

隨著疫苗站的增加，以及接種資格的放寬，根據市府的資料顯示，包括法拉盛市中心的郵遞區號11354與11355接種率較2月大幅增加；其中11354共有66%的居民接種了第一針，42%的居民完全接種；11355共有70%的民眾接種了第一針，41%的民眾完全接種疫苗。

對此，理查茲稱讚前線醫護人員無私奉獻與不懈努力，與這場疫情堅持作戰、永不言棄；他還感謝接種疫苗的民眾，用另一種方式避免疫情傳播，「致那些在疫情期間離世的居民，我們的心與你們同在；致接種了疫苗的100萬居民，感謝你們用另一種方式維護社區的安全」。