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紐約客談／只租酒店不給藥 怎解決遊民問題?

紐約客談

紐約市近期發生多宗仇恨案件，嫌犯均是患有精神疾病的遊民，多名嫌犯家屬反映曾要求醫療救助，但當局未提供；紐約市府為了解決遊民問題，每人每日花費上百元為他們租酒店，但對患有精神疾病的遊民卻沒提供醫療救助，納稅人的錢都白花了。

康州男子維基爾(Lionel Virgile)日前因向警員潑漂白水、丟汽油瓶被逮捕，家人指他因精神疾病困擾，多次被送至急診室，家人雖拜託醫院提供藥物或留院，卻總是被輕易放出來。

不久前連續三次在布碌崙(布魯克林)攻擊華裔的白人男子魯索(Joseph Russo)，家屬也表示他長期受精神疾病困擾，作案前家屬曾為他叫過救護車，要求醫院收治，但仍沒被收留。

家屬的說詞再一次證明紐約市過去在遊民問題處理上的失職，更可笑的是，市政府一次又一次叫喊著「我們要幫助遊民」，拿著納稅人的錢頂著社區民眾的怒罵，為他們租酒店、大肆修建收容所，卻連治療精神疾病的藥物都沒有保證。

根據2016年遊民局統計，紐約市一共有約8萬遊民，其中約1萬1091人存在精神疾病。

更加不幸的是，遊民問題如果不從源頭改善，只會進一步惡化；患有精神疾病的人並非一定是遊民，但他們如果不能及時得到醫療救助，極有可能住進監獄或流落街頭。

治安、遊民、醫療，環環相扣，只能寄望於下一屆市長是個「解環大師」，救紐約人於水火之中了。

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 布碌崙 監獄

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