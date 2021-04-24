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亞裔不論貧富 皆面臨仇恨犯罪風險 美國中國總商會：需攜手打擊歧視行為

記者金春香／紐約報導
美國中國總商會座談會上，與會者表示所有背景的亞裔在歧視和仇恨犯罪面前都面臨同樣風險，需要攜手打擊一切仇視行為。（視頻截圖）
美國中國總商會座談會上，與會者表示所有背景的亞裔在歧視和仇恨犯罪面前都面臨同樣風險，需要攜手打擊一切仇視行為。（視頻截圖）

美國中國總商會23日舉行停止仇恨亞裔座談會，與會者指出亞裔無論在哪個行業就職，無論是貧是富，無論是新移民還是美籍亞裔，在歧視和仇恨犯罪面前都面臨同樣風險，需要攜手打擊一切仇視行為；員工中有華裔的公司，也都應該勇敢為員工發聲，讓員工在公司也感覺像在自己家裡一樣安全。

萬向美國公司總裁倪頻表示，仇恨亞裔犯罪可能發生在任何年齡、任何背景的亞裔民眾身上；根據數據，18歲至35歲間的亞裔受到歧視和攻擊的次數，幾乎與65歲以上亞裔持平，因此加強對亞裔青少年的相關教育和訓練也非常重要。

倪頻指出，自己將代表美國亞太裔的簡稱AAPI的每個字母賦予新的意義，分別是態度(Attitude)、行動(Action)、參與(Participant)和融入(Involvement)，所有亞裔都應積極加入到樹立亞裔正面、參與族裔間對話的行動中來。

他並指出，所有公司都應第一時間為遭遇歧視或攻擊的員工提供幫助，讓他們感受到溫暖，並進一步提供各種資源，為反對仇恨亞裔行動做出貢獻。

亞美公義促進會(AAJC)執行長楊重遠表示，亞裔在美國一直被當作「模範少數族裔」，但同時也幾乎被更多人當作「永遠的外國人」，人們在談論亞裔時，大部分時間談論對象只是一小部分受過高等教育、已經成為中產階級的亞裔，而完全忽視大部分亟需資源幫助的低收入、存在語言障礙的亞裔群體。

而亞裔在對待其他受到不公正待遇的少數族裔時，有時會產生「他們過的不好是不努力的結果」，這些都是應該被摒除的觀點，少數族裔之間需要進行對話，攜手抵抗不公，而這些對話可以率先在擁有不同族裔員工的公司內部進行。

亞裔 美國 歧視

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