紐約市府疫苗站免預約 16歲以上隨到隨打

16歲以上紐約市府運營疫苗站免預約隨到隨打。（州長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)23日宣布，即日起全市市府運營的新冠疫苗 接種點面向16歲以上民眾免預約開放，有意接種者不用提前預約，直接到接種點施打疫苗；州長葛謨(Andrew Cuomo)同日也宣布在紐約市地區設立五個臨時接種點，專門為市內便利店和超市員工提供免預約接種。

白思豪表示，紐約市16歲以上民眾都可以在不需要提前預約的情況下，到市府運營的接種點施打疫苗，16歲和17歲民眾目前只能接種輝瑞(Pfizer)疫苗，在紐約市工作和就學者都符合免預約接種資格，且所有接種點向所有民眾開放，沒有地區限制來此前市府的免預約年齡限制為50歲。

目前州府運營的接種點只面向60歲以上民眾免預約開放。

州府在紐約市為便利店和超市員工設立的五個臨時接種點，分別位於五區內，每個點都將獲得400劑疫苗，由和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)負責施打，員工只要出示工作證明，不需預約直接前去接種，地址和開放時間可登錄https://tinyurl.com/yh4f7pde查詢。

葛謨表示，疫情期間超市和便利員工作為必要領域工作人員，每天冒著風險上班，為民眾提供重要服務，因此如今為他們提供最便捷的接種服務也非常重要。

州府數據顯示，截止23日，州內共施打超過1400萬劑疫苗，已經有30.2%的民眾完全接種，43.4%的民眾接種至少一劑疫苗。

州內最新單日新冠病毒檢測陽性率為2.03%，比前一日繼續下降，住院人數降至3387人，但再新增死亡45例。

市府數據則顯示，市內所有地區的最新七天平均陽性率都已降至9%以下，一周前市內仍有多個地區的陽性率超過10%。

紐約市疫苗查詢網站(可知提供何種疫苗)：https://vaccinefinder.nyc.gov；紐約市疫苗預約網站：https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/；紐約州政府疫苗站：https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov。