全美38%家庭隔離條件不達標 紐約市最差

美國人口普查局日前發布一項報告中，分析紐約市隔離條件全美最差，但全美各族裔則以亞裔家庭隔離條件最好。(記者顏潔恩/攝影)

新冠肺炎疫情 肆虐全球之際，房屋環境是否具備優良的隔離條件，成為對抗病毒不可忽視的因素之一；美國 人口普查局(U.S. Census Bureau)最新發布的一項報告，分析全美多人家庭(multiperson households)的隔離條件，結果顯示紐約市 為全美隔離條件最差的城市，而全美各族裔的隔離條件，則以亞裔家庭為最佳。

美國疾病控制與預防中心(CDC)建議，房屋單位需有洗衣房、廚房來減少外出活動，若有家庭成員染疫，必須騰出一個臥室和浴室讓其單獨使用，才是達標的隔離條件。

然而，人口普查局最新報告顯示，美國數百萬個家庭在新冠疫情爆發時，不具備足夠條件來隔離家中染疫成員，且難以保持六呎社交距離。

報告指出，全美38%、大約3400萬戶家庭無法提供獨立的房間和浴室，以致隔離條件未達標；在二至三人的家庭結構中，兩間臥室房可允許生病的人使用其中一間、剩下兩人居住另一間房，若三人或以上需要共用一間房，居住環境就列為不理想。

包括紐約市、波士頓、洛杉磯等15個都會大城市中，普遍出現住房擁擠情況，隔離條件未達CDC標準；另外貧困家庭也比起一般家庭無法供應優良的隔離條件；紐約市的隔離條件被評為全美最差城市，有44.5%的家庭沒有自己的洗衣房和廚房。

以族裔來看，全美生活環境最差的是美洲印第安人、阿拉斯加原住民，其次依序是太平洋島民、非洲裔、混血兒、白人；亞裔則擁有最佳隔離條件。

自疫情爆發後，數千萬民眾居家工作、小孩在家遠程學習，家中是否有足夠空間讓所有人活動，盡可能維持生活原狀也很關鍵；全美收入達到聯邦貧窮線300%或以上的家庭中，只有3%、100萬戶家庭無法提供一間獨立房間給大人工作、小孩讀書；而總收入低於貧困線的家庭中，14%、93萬戶家庭則沒有這項條件。