華社居住擁擠 8大道、法拉盛疫期淪陷

紐約市華人社區在疫情期間的隔離條件較差，主因是人口密度高、住屋過於擁擠。圖為熙來攘往的曼哈頓華埠。(Getty Images)

美國人口普查局報告顯示，全美亞裔家庭在新冠疫情 期間的隔離條件最佳，然而在紐約市華人 社區，卻是截然不同的狀況，擁擠的居住環境造成病毒傳播率在全市居高不下；有華人租客表示，就算現有居房條件差強人意，但因收入有限，根本沒有能力搬到生活環境更好、但房租較貴的住所。

自疫情爆發後，多項數據均顯示紐約市貧困社區的新冠病例比富裕白人區來得多，其中包含許多移民社區；布碌崙(布魯克林)8大道、皇后區法拉盛等華人社區，在去年冬季開始的第二波疫情中徹底淪陷，病毒檢測陽性率長時間在紐約市排名最前。

華社移民普遍為了省錢，不惜入住擁擠的居住環境，加上大多是必要行業員工，在疫情高峰期也高度依賴公共交通工具，病毒傳播率更高。

除上述原因外，年初州府還未宣布進一步控制疫情、允許開放堂食時，不少華社餐館、KTV房、地下賭檔背地裡已在營業，是造成當時華社新冠陽性率居高不下的主因；直到現在，疫苗是否能完全抵抗變種病毒還沒有確切數據，加上不少人還不願接種疫苗，要從疫情中完全恢復過來，恐怕還需一段時間。

居住在曼哈頓華埠的林賈輝表示，部分華人家庭是三、四個人擠在一間房裡，就算同住的人不多，但房間空間都太小；當有人染疫時，因為都是親人，也不會相互責怪，但為了騰出一間房給患者隔離，其他人只好全擠到客廳睡覺。

不僅如此，他的一名親戚在非法旅館內租床位，曾有人出現輕微症狀，就算大家都很害怕，但也無法趕人，只好默默忍受；「搬走就找不到便宜的房租了」，大家都懷著這樣的心態，覺得長時間都在外頭工作，只是晚上需要有個落腳處可以睡覺，對生活環境不敢有所挑剔。

布碌崙日落公園租客蕭女士也表示，在疫情爆發後好幾個月沒去上班，自然要節省花費，否則走出疫情後也沒錢過日子；她說華人通常都願意節省房租而忽視糟糕的生活環境，幸好各個家庭都很自覺，疫情期間都待在自己房間，減少不必要的接觸。