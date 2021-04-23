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1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

紐約半數成人還沒開始打疫苗 多個接種點供大於求

記者金春香／紐約報導
紐約州22日的新冠檢測陽性率降至2.06%，是過去五個半月以來的最低值；圖為長島蘇福克郡的一個疫苗站。(Getty Images)
紐約州22日的新冠檢測陽性率降至2.06%，是過去五個半月以來的最低值；圖為長島蘇福克郡的一個疫苗站。(Getty Images)

根據州府和市府數據，目前紐約市的新冠疫苗供過於求，但約一半成年人仍未接種第一劑，專家估計需要至少70%民眾接種，才能實現群體免疫。

截至22日，紐約市有320萬人接種至少一劑疫苗，占全市成年人口的49%，完全接種的紐約市人口僅占成年人口的32%；全州範圍內，則有43%的民眾接種至少一劑疫苗，完全接種的人口僅占成年人口的29.7%。

根據紐約市內多處大型接種點的疫苗注射數據，艾福斯學院(Medgar Evers College)、賈維茨中心(Javtis Center)等地的疫苗數量都供大於求，每天都有大量可用預約未被使用。

就連從1月起就可接種的市教育局教師、行政人員與社工，僅有43%完成接種。

根據醫療行業雜誌「Becker's Hospital Review」追蹤數據，紐約州當前的疫苗接種率在全國排名第14位，落後緬因州、佛蒙特州、康州和新州等東北部數州。

雖然紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日宣布，60歲及以上民眾從23日(周五)起可免預約直接前往疫苗站接種，紐約市府運營的疫苗站已允許50歲及以上的民眾免預約接種，但市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)表示，應向所有成人開放免預約接種服務，為有意接種者免除一切障礙，並要繼續鼓勵對疫苗遲疑者下決心接種疫苗。

州府數據顯示，22日紐約州新冠檢測陽性率降至2.06%，是去年11月5日以來最低，而七天平均陽性率也降至去年11月1日以來最低，為2.57%；但截止22日，州內檢測呈陽性者，已經累計達到200萬2512人。

葛謨22日表示，長島兩郡的七天平均陽性率為2.76%，是去年11月10日以來最低值，該地區的住院人數降至540人，也是感恩節以來最低值。

目前州內住院人數共有3567人，是去年11月29日以來最低值，其中811人在加護病房，499人需要插管治療，22日新增新冠死亡45人。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)22日說，目前的防疫形勢下，口罩令將至少持續至6月，屆時希望紐約市能夠完成500萬人完全接種的目標。

為鼓勵市民踴躍接種，白思豪表示，在接種率提高的情況下，其他防疫限制也可能放鬆；「如果你們想擺脫口罩、社交距離和其他防疫限制，快去打疫苗；不過，在百分之百擺脫疫情之前，我們仍須戴口罩。」

紐約市 疫苗 紐約州

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