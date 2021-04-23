亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

一名21歲的長島亞裔 女子，日前在自家車道上遭人潑硫酸攻擊，左臉大面積嚴重燒傷，眼睛灼傷幾乎失明；她的父親受訪時表示，女兒的一生被五分鐘的攻擊案改變， 並稱嫌犯是「有計畫的攻擊」，呼籲知情者提供線索，幫助警方早日拘捕嫌犯。

影音來源：納菲亞GoFundMe 網頁

巴基斯坦裔的納菲亞(Nafiah Ikram)，在霍夫斯特拉大學(Hofstra University)攻讀醫學專業；她的父親謝赫(Sheikh Ikram)表示，3月17日晚上女兒打工回家時，在自家車道被一名陌生男子潑硫酸，「這絕對不是隨機攻擊，是有計畫的作案」。

納菲亞說，她停好車準備回家時，發現一名陌生男子躲在家門口的拐角，突然朝她跑來，後潑出一杯液體；她接受多家媒體採訪時表示，被攻擊後她開始大哭，並呼喊父親，「爸爸，有人朝我臉上潑東西」。

謝赫說，他出門查看時發現女兒的臉部、喉嚨以及眼睛都被硫酸灼傷；他表示，女兒在醫院治療三周，直到現在都不能正常吞嚥食物，「她只有一隻眼睛能看到，另一隻眼除了顏色，什麼都看不見了，醫生說只能期待奇蹟」。

納菲亞的父母表示，不清楚這名男子為何以此惡毒方式攻擊女兒；謝赫說，他的女兒21歲，是一名善良的人，從不樹敵，「即使她小時候，也沒有任何敵人」。

謝赫說，女兒遇襲後，重新訓練說話，因喉嚨受傷，每次開口都感到疼痛，「女兒很害怕，我的妻子每天陪著她睡覺，她不能自己洗澡，水流在她的臉上都感到恐懼，她的手臂也被燒傷，她現在不能做任何事，非常痛苦」。

納蘇(Nassau)郡警局22日確認這起攻擊案，並稱一名身高約六呎，身材瘦長，身穿毛衣連帽衫、戴手套的男子，於3月17日晚8時30分左右，攜帶一瓶裝有黑色液體白色容器，在埃爾蒙特(Elmont)區阿靈頓大道(Arlington Ave.)住宅前，用硫酸攻擊納菲亞後駕駛一輛日產轎車逃離現場。

納菲亞的案件受到社會關注，五天前她的友人在GoFundMe網站為她籌款，至今已募集超過35萬元的醫療費用，她與家人對善心人士表示感謝；納蘇郡警局發布1萬元懸賞獎勵，呼籲知情者提供嫌犯線索，電話為(800)244-8477，消息來源絕對保密。