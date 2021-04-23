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紐約客談／等不到市府做事 年輕人建社群、贈防身用品自救亞裔

紐約客談

亞特蘭大城槍擊案後，紐約市幾天每天都上網針對亞裔攻擊事件，站出來譴責的民選官員多不勝數，但能帶來即時生效的行動、保護亞裔的方案卻少之又少。

當然，不能說市警在社區、地鐵站加強執法行動沒有作用，但存在太多盲點，不法分子要想避開警方視線攻擊亞裔，機會多得是。

不少民選官員也通過提案，要求降低定罪仇恨犯罪的門檻，或從教育層面一改亞裔負面形象，促進族裔諒解，方向雖正確，但沒耗個幾年不能成事。

很多人關心的是：「現在」亞裔的命運何去何從？「現在」亞裔如何被保護？「現在」怎樣停止亞裔仇恨犯罪？

不難發現，紐約市近來開啟保護亞裔運動的，都是年輕一代的亞裔美國人，他們善用社群媒體串連號召；對他們而言，社群一開始是宣洩不滿的管道，但等不到政府出手救亞裔，於是開始用自己的力量做大事。

「那些事就發生在我們身邊，每個視頻上被攻擊的長者可以是我的母親、祖母，甚至是我自己。」從志願者組織起「緬街巡邏隊」保安小組、韓裔Madeline Park為亞裔弱勢群體報銷打車費，到華女康卡洛林免費提供安全報警器，都顯示年輕亞裔世代自救的力量。

這些發起人之所以能發揮那麼大的創意，想著幫助亞裔脫困，無非是看到當下亞裔最窘迫的情況。

地鐵攻擊案多，於是由志願者盡可能陪伴老人家搭乘地鐵；用警報器來吸引路人的注意，也是康卡洛林本身遭遇攻擊後萌生出的想法；市府想不出方法，恐怕是沒有站在亞裔角度、沒有感同身受吧。

 （紐約客談，每周二至周六見報）

亞裔 紐約市 地鐵站

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