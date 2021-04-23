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華埠居民自保 巡邏隊合作保全公司每天派車上街

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳家齡(說話者)表示，在看到亞裔社區遭受到的不平等對待與攻擊，Brosnan決定無償提供服務。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳家齡(說話者)表示，在看到亞裔社區遭受到的不平等對待與攻擊，Brosnan決定無償提供服務。(記者顏嘉瑩/攝影)

去年新冠肺炎爆發後，反亞裔攻擊案數量上升，曼哈頓華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)開始志願性巡邏社區、保護民眾人身安全；該組織22日宣布，將與保全公司Brosnan合作，派出兩輛巡邏車，一周七天在華埠各街道巡邏並沿途錄影，增加民眾外出安全保障。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

華埠街道巡邏隊創辦人陳家齡表示，反亞裔攻擊案持續在華埠發生，看到亞裔社區遭受到的不平等對待與攻擊，Brosnan決定無償提供服務，即日起一周七天、每天下午4時至晚12時在華埠、下東城等社區巡邏，希望能減少更多反亞裔攻擊案的發生。

陳家齡表示，巡邏並非取代市警工作，而是提供社區多一層安全保障，同時向那些仇恨亞裔、想要攻擊亞裔社區的人傳達訊息，表示他們在這裡不受歡迎。

巡邏範圍從且林士果(Chatham Square)往北延伸至王子街(Prince St.)，向東至櫻桃街(Cherry St.)、艾塞克斯街(Essex St.)；另外，部分街道像是亞倫街(Allen St.)、喜士打街(Hester St.)、伊利沙白街(Elizabeth St.)、勿街(Mott St.)、茂比利街(Mulberry St.)、格蘭街(Grand St.)則會加強巡邏；巡邏車每天從不同地點出發，沿途錄影並回傳每日報告，若攻擊案頻發，也不排除加派更多巡邏車。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，Brosnan提供專業設備及人力為社區巡邏，且從傍晚4時至午夜期間有不少民眾下班，在攻擊案中頻被當作目標的亞裔年長者和婦女，也會在這段時間外出買菜，巡邏車能夠在此期間協助保護社區治安至關重要，希望能夠阻止更多攻擊案發生。

Brosnan經理卡羅(Thomas Caro)說，每輛巡邏車將有兩名人員，沿途錄影巡邏，若發現犯罪行為，將判斷現場狀況予以協助，並協助撥打911報案；卡羅表示，值勤時巡邏燈還將亮起，藉此嚇阻那些攻擊者，為華埠居民提供更安全的環境，並支持轄區市警五分局。

事實上，Brosnan自上周末就開始在華埠街道巡邏，卡羅表示，尚未發現有任何反亞裔攻擊案發生。

華埠街道巡邏隊與保全公司Brosnan合作，派出兩輛巡邏車，一周七天在華埠各街道...
華埠街道巡邏隊與保全公司Brosnan合作，派出兩輛巡邏車，一周七天在華埠各街道巡邏並沿途錄影。(記者顏嘉瑩/攝影)

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