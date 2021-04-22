我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

孟昭文聯手非洲裔皇后區長 5.2辦反仇恨亞裔遊行

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(右四)聯手孟昭文(左五)將於5月2日舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對仇恨」遊行。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(右四)聯手孟昭文(左五)將於5月2日舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對仇恨」遊行。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文21日表示，亞裔與非洲裔因自身的膚色，長期沒有被當作美國人看待，疫情爆發後，一些種族歧視者甚至沒有把這兩個族裔民眾當人看待；她當日宣布聯手非洲裔皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，於5月2日(周日)在法拉盛舉辦反仇恨亞裔遊行，呼籲民眾參與。

孟昭文與理查茲21日在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)前舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對仇恨」遊行記者會，亞美醫師協會總裁和會長劉季高、美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊、紐約華人總商會會長徐家鵬、法拉盛社安隊總顧問吳一平及紐約台灣會館理事長蘇春槐等社區代表參與。

理查茲表示，去年明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警跪頸致死案，全美爆發「黑人的命也是命」遊行，是亞裔「挺身而出」聲援非洲裔，要求各族裔平權；他說，皇后區是文化最多元的地區之一，絕不容忍針對任何族裔仇恨犯罪，他因此聯手孟昭文於5月2日舉辦遊行，聲援亞裔社區。

孟昭文表示，近期仇恨亞裔犯罪頻發，許多非洲裔民選官員與社區代表為亞裔發聲，譴責這種仇恨風氣；她說，亞裔與非洲裔長年來，因自己的膚色，遭受歧視，不被當作美國人看待，一些人甚至沒有把這兩個族裔的民眾當作人來看待。

因傳統文化的影響，孟昭文說，她過去被同學取笑細長的眼睛以及亞洲風味的午餐時，也選擇沉默；她補充，就在前一日，她的兩名朋友也遭到仇恨言論的侮辱，但因怕麻煩，並未報警處理，她鼓勵亞裔不做啞裔，遇到不公勇敢發聲，聲援即將舉辦的遊行，共同抵抗仇恨犯罪。

5月2日的遊行將於中午12時30分在法拉盛文藝中心前集合，地址為北方大道137-35號；遊行將沿北方大道東向至友聯街(Union Street)，再由友聯街南向至三福大道，北向至緬街，再南向至北方大道，返回法拉盛文藝中心集合。

想要參與的民眾，請登錄網頁www.queensbp.org/rsvp註冊。

理查茲(講話者)聯手孟昭文(左五)將於5月2日舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對...
理查茲(講話者)聯手孟昭文(左五)將於5月2日舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對仇恨」遊行。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 遊行 法拉盛

上一則

紐約客談／沙文罪成可謂進步 但非解決種族歧視正途

下一則

紐約下豆大冰雹 連夜大降溫

延伸閱讀

法拉盛陽性率第2高 金兌錫、楊安澤籲加快接種

法拉盛陽性率第2高 金兌錫、楊安澤籲加快接種
「法拉盛優惠周」隆重登場 多種優惠等你拿！

「法拉盛優惠周」隆重登場 多種優惠等你拿！
法拉盛杜濤眼科中心多位眼科醫生駐診

法拉盛杜濤眼科中心多位眼科醫生駐診

紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種

紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種
法拉盛社區冰箱 免費取食物

法拉盛社區冰箱 免費取食物

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜