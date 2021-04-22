孟昭文聯手非洲裔皇后區長 5.2辦反仇恨亞裔遊行

理查茲(右四)聯手孟昭文(左五)將於5月2日舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對仇恨」遊行。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文21日表示，亞裔 與非洲裔因自身的膚色，長期沒有被當作美國人看待，疫情爆發後，一些種族歧視者甚至沒有把這兩個族裔民眾當人看待；她當日宣布聯手非洲裔皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，於5月2日(周日)在法拉盛 舉辦反仇恨亞裔遊行 ，呼籲民眾參與。

孟昭文與理查茲21日在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)前舉辦「我們屬於這裡：皇后區崛起反對仇恨」遊行記者會，亞美醫師協會總裁和會長劉季高、美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊、紐約華人總商會會長徐家鵬、法拉盛社安隊總顧問吳一平及紐約台灣會館理事長蘇春槐等社區代表參與。

理查茲表示，去年明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警跪頸致死案，全美爆發「黑人的命也是命」遊行，是亞裔「挺身而出」聲援非洲裔，要求各族裔平權；他說，皇后區是文化最多元的地區之一，絕不容忍針對任何族裔仇恨犯罪，他因此聯手孟昭文於5月2日舉辦遊行，聲援亞裔社區。

孟昭文表示，近期仇恨亞裔犯罪頻發，許多非洲裔民選官員與社區代表為亞裔發聲，譴責這種仇恨風氣；她說，亞裔與非洲裔長年來，因自己的膚色，遭受歧視，不被當作美國人看待，一些人甚至沒有把這兩個族裔的民眾當作人來看待。

因傳統文化的影響，孟昭文說，她過去被同學取笑細長的眼睛以及亞洲風味的午餐時，也選擇沉默；她補充，就在前一日，她的兩名朋友也遭到仇恨言論的侮辱，但因怕麻煩，並未報警處理，她鼓勵亞裔不做啞裔，遇到不公勇敢發聲，聲援即將舉辦的遊行，共同抵抗仇恨犯罪。

5月2日的遊行將於中午12時30分在法拉盛文藝中心前集合，地址為北方大道137-35號；遊行將沿北方大道東向至友聯街(Union Street)，再由友聯街南向至三福大道，北向至緬街，再南向至北方大道，返回法拉盛文藝中心集合。

想要參與的民眾，請登錄網頁www.queensbp.org/rsvp註冊。