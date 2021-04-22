我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

紐約客談／沙文罪成可謂進步 但非解決種族歧視正途

紐約客談

跪殺非洲裔佛洛伊德的白人警察沙文罪名全部成立，讓眾多非洲裔和少數族裔及民主黨人長舒一口氣，認為正義終於得到伸張，許多人熱淚盈眶，如同歐巴馬當年當選總統一般。

此話不假，相比過去多次出現的非洲裔遭警察誤殺/虐殺卻被判無罪/輕罪的案例，佛洛依德案可謂是一大進步，會讓一些自帶種族歧視觀點而不自知的警察，在執法時有所顧忌。

然而，判一個警察有罪，就能改變一些白人警察根深柢固的「非洲裔愛犯罪」的有罪推定式的種族歧視？並不能。更何況，非洲裔犯罪率高，是事實。

犯罪率高的原因是什麼？貧窮。因此，解決非洲裔系統性的貧窮問題，才是系統性種族歧視的根本解藥。

不過，支持非洲裔平權的民主黨似乎並不想真的解決非洲裔社區的貧困問題，只是想穩住票倉而已。授人以魚不如授人以漁，福利、發錢這種寅吃卯糧做法，不可能幫助非洲裔累積財富，更不應該用大麻來麻痺非洲裔，而應該投資就業，鼓勵他們通過正當工作積累財富；佩洛西在沙文定罪後的講話中，居然感謝佛洛依德的犧牲，儼然已經把他當做收割選票的工具人。

美國是資本主義社會，一個族群要想獲取政治利益，若人口比例不夠，必須通過財富積累進行政治遊說，才能擴大政治影響力，無論對非洲裔還是亞裔都是如此。白人深知這一點，當年黑人在塔爾薩通過控制石油業累積財富，白人直接屠殺、摧毀非裔社區，就是擔憂自己的政治影響力減弱。少數族裔若想像猶太人那樣，在美國通過掌控產業而提升政治地位，難度依然很大。

紐約客談，每周二至周六見報

種族歧視 警察 美國

上一則

搧華女耳光 女嫌犯落網遭控仇恨犯罪

下一則

孟昭文聯手非洲裔皇后區長 5.2辦反仇恨亞裔遊行

延伸閱讀

美國種族歧視 350年歷史問題 50年難根治

美國種族歧視 350年歷史問題 50年難根治
紐約客談／市長參選人獲工會背書 能增加多少勝算？

紐約客談／市長參選人獲工會背書 能增加多少勝算？
跪頸案╱金山華埠徹夜封路 不知情民眾還在等公交車

跪頸案╱金山華埠徹夜封路 不知情民眾還在等公交車
沙文定罪 華人有喊讚有搖頭

沙文定罪 華人有喊讚有搖頭
佛洛依德案定罪 伊州國民兵進駐芝城防洗劫

佛洛依德案定罪 伊州國民兵進駐芝城防洗劫

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜