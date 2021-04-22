紐約客談／沙文罪成可謂進步 但非解決種族歧視正途

跪殺非洲裔佛洛伊德的白人警察 沙文罪名全部成立，讓眾多非洲裔和少數族裔及民主黨人長舒一口氣，認為正義終於得到伸張，許多人熱淚盈眶，如同歐巴馬當年當選總統一般。

此話不假，相比過去多次出現的非洲裔遭警察誤殺/虐殺卻被判無罪/輕罪的案例，佛洛依德案可謂是一大進步，會讓一些自帶種族歧視 觀點而不自知的警察，在執法時有所顧忌。

然而，判一個警察有罪，就能改變一些白人警察根深柢固的「非洲裔愛犯罪」的有罪推定式的種族歧視？並不能。更何況，非洲裔犯罪率高，是事實。

犯罪率高的原因是什麼？貧窮。因此，解決非洲裔系統性的貧窮問題，才是系統性種族歧視的根本解藥。

不過，支持非洲裔平權的民主黨似乎並不想真的解決非洲裔社區的貧困問題，只是想穩住票倉而已。授人以魚不如授人以漁，福利、發錢這種寅吃卯糧做法，不可能幫助非洲裔累積財富，更不應該用大麻來麻痺非洲裔，而應該投資就業，鼓勵他們通過正當工作積累財富；佩洛西在沙文定罪後的講話中，居然感謝佛洛依德的犧牲，儼然已經把他當做收割選票的工具人。

美國 是資本主義社會，一個族群要想獲取政治利益，若人口比例不夠，必須通過財富積累進行政治遊說，才能擴大政治影響力，無論對非洲裔還是亞裔都是如此。白人深知這一點，當年黑人在塔爾薩通過控制石油業累積財富，白人直接屠殺、摧毀非裔社區，就是擔憂自己的政治影響力減弱。少數族裔若想像猶太人那樣，在美國通過掌控產業而提升政治地位，難度依然很大。

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