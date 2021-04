華裔藝術家林嘉雯反仇恨藝術展 致敬亞城槍案死亡亞裔

華裔藝術家林嘉雯(右二)和紐約市人權局合作帶來的室內交互藝術展「望我們知曉自我的力量」。(記者洪群超/攝影)

華裔藝術家林嘉雯(Amanda Phingbodhipakkiya)和紐約市 人權局合作帶來的室內交互藝術展「望我們知曉自我的力量」(May We Know Our Own Strength),21日在曼哈頓舉行開幕式;該展運用新技術,通過網路搜集亞太裔青少年成長中遭性侵、攻擊等故事,在展廳即時打印出,再由藝術家將印有故事的字條做成紙雕;而為紀念亞城按摩院槍擊案中死去的亞裔 ,每晚8時展廳內的打印機都將打出八名死者名字,「這些慘痛的經歷應當被銘記、共同治癒,也讓我們的社區變得更強大。」

去年獲任紐約市駐地公共藝術家(Public Artist in Residence)的林嘉雯,從新冠疫情開始後,就與市人權局合作,創作多組反對仇恨亞裔犯罪、呼籲多元團結的公共藝術作品,包括在紐約市多個地鐵站內及戶外展出的「我依然相信我們的城市」(I Still Believe in Our City)裝置藝術,發出亞裔「不當替罪羊」的強音,來回應仇恨、攻擊亞裔的犯罪。

林嘉雯21日介紹,該新交互藝術展靈感來源於去年夏天,眾多亞裔青少年通過互聯網分享各自成長經歷中遭到的霸凌、性侵和攻擊經歷,而近期發生的喬治亞州亞特蘭大按摩院槍擊案,更是將亞裔、尤其是女性被性玩物化、充滿刻板成見歧視 的痛苦經歷推向頂點。

林嘉雯說,此展首先建立了網頁mayweknow.nyc,讓民眾在線匿名提交成長過程中遭性侵、攻擊、歧視等個人故事,這些故事通過網路,即時被位於該展廳內的16台網路打印機打出,自己再將印滿一個個在亞裔社區中常被認為羞於啟齒、不足為外人道的故事的紙條,製作成大型紙雕作品。

「我想傳遞的信息是,我們的這些故事應該被看到,被記錄,既是提醒每個人這些苦痛的存在,也表現苦痛可以癒合,能轉變成美麗的藝術品呈現出來。」林嘉雯說,目前已收集到500多個故事,並仍在源源不斷湧入,展廳內的16台打印機24小時不間斷地打出新的故事,而現場的紙雕作品也會隨著新故事的加入而不斷增加、擴容。

為紀念亞城槍擊案中逝去的亞裔受害者,展廳中特別布置16盞燈,對應16台網路打印機;每晚8時,16盞燈將亮起,而這16台網路打印機暫停打印其他故事,同時打印出包括六名亞裔女性在內的八位受害者名字。

市人權局長馬拉里斯(Carmelyn Malalis)表示,從去年新冠疫情開始,亞裔社區遭受了顯著的攻擊、歧視,「這種仇恨是紐約市所不可容忍的」;她說,該局和林嘉雯合作推出的一系列反仇恨藝術展,希望以「可見」的藝術品,來提醒民眾這些歧視和仇恨真實存在每個人的身邊,需要所有人、所有社區團結在一起,堅決反對和回擊,也互相守望相助。

「望我們知曉自我的力量」將在曼哈頓西14街401號一直展覽到5月15日,民眾也可登錄網站mayweknow.nyc,了解更多詳情及匿名提交自己的故事。