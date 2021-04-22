佩服楊安澤領導力 萬齊家背書將「每天為他助選」

楊安澤(右)獲得前紐約市長參選人萬齊家(左)背書。(記者顏潔恩/攝影)

已退出紐約市 長競選的布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)，21日宣布背書華裔市長參選人楊安澤 ，並表示「接下來每天都會為他助選」；萬齊家表示，在他退選後，楊安澤主動聯繫安慰，兩人針對紐約市的發展頻繁展開討論、交換意見，「在很多議題上有相同的價值觀」。

這一背書被政治觀察家解讀為楊安澤可獲大批西語裔選民的支持，因為萬齊家在西語裔社區擁有相當支持度。

兩人21日在布碌崙紅鉤區(Red Hook)舉行記者會，不少華裔居民也現身，表示對楊安澤的支持；而萬齊家其實向來政綱偏左，很多人在得知他背書楊安澤時，都感到很新奇，為此萬齊家解釋，他被楊安澤的領導能力所信服。

萬齊家表示，在退選之後，楊安澤是唯一主動撥電關心的參選人，這在政界中非常罕見，「紐約市正是需要這樣人性化的領導」；兩人後來建立聯繫，楊安澤也來到紅鉤區和萬齊家走訪社區，了解當地問題，發現在不少議題上有相同理念。

作為移民 少數族裔、同性戀者，萬齊家自當選以來積極為邊緣化群體發聲，在政策上也力求改革、創新，與政見上也有大膽想法的楊安澤不謀而合，也因此相信他的領導能力，「他(楊安澤)是我的首選，接下來每天都會為他助選」。

楊安澤說，他曾退出民主黨總統競選，深知當全心意想為人民做事，而無法如願的心情；兩人見面時探討第38選區的社區情況，了解當地社區移民、交通方面等情況，並提到「紐約人民銀行」(The People's Bank of New York)對移民群體的重要性，和私人銀行合作，減少國際匯款的手續費，讓民眾寄錢回家時節省費用。

儘管兩人表示持有相同價值觀，然而在某些議題上仍有衝突，例如萬齊家是削減警局經費的支持者；楊安澤表示，許多民眾都同意警務系統需要改革，帶來更正面的形象，但他不認為削減經費或轉移撥款資源，就能解決問題。

萬齊家則回應，削減經費在他看來是重要的，然而大家更應看到這個做法背後的價值觀，願意坐下來針對該議題深入探究，採取令人滿意的方案。