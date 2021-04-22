紐約州府疫苗站 60歲以上民眾隨到隨打

葛謨表示，從23日(周五)起，全州60歲以上民眾可無須預約，前往州府下設的大規模接種點接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，從23日(周五)起，全州60歲以上民眾可無須預約前往賈維茨中心(Javits Center)等州府下設的大規模接種點打新冠疫苗，目前紐約市 31個接種點已經接受50歲以上民眾無預約接種；市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，目前的疫情 仍需民眾遵守戴口罩的規定，但到夏天有望放鬆。

民眾可登錄網站：https://reurl.cc/6yO7Rk州府接種點地址；葛謨說，長者作為易感人群，許多人無法熟練上網，造成預約困難，此舉能讓長者更方便地接種，「民眾不用網上預約，也不用打電話，去了就能打。」

各地方政府設立的接種點、藥店接種點仍需預約；不過，白思豪日前已宣布，紐約市50歲以上民眾可在市內31個接種點無預約接種，具體地址可登錄：https://reurl.cc/L0r4ox查詢。

葛謨繼續呼籲民眾踴躍接種，「這不僅是你自己的決定，你也是社區的一分子，這也是你對他人的責任；我認為，你作為社區的一員，接種疫苗是一項公民義務。」

數據顯示，目前全州的新冠檢測陽性率為2.14%，為去年11月5日以來新低；同時，紐約市的七天平均新增確診人數、新冠住院人數和死亡人數，過去四周以來持續下降；不過白思豪表示，儘管如此，目前的疫情數字仍不足以全面解除所有防疫限制；他也表示，夏天即將到來，屆時可能會放鬆室外口罩限制。

白思豪說，「我將會繼續強調戴口罩，起碼到6月；堅持戴口罩、保持社交距離，民眾仍須提高警惕，這將有助於我們走出疫情。」

數據顯示，目前只有26%的紐約市民完全接種；同時，變種新冠病毒傳染性更強，也是防疫無法放鬆的原因之一；根據市府的最新報告，源自英國的變種病毒(B.1.1.7)更有可能導致重症，目前已占新增感染病例的35.6%。

市長辦公室公共衛生資深顧問法瑪(Jay Varma)也重申，目前不能放鬆防控，但他對當下的疫情數字持「謹慎樂觀」態度，也同意到6月時可能解除戶外口罩禁令。