首日百人接種！市府疫苗車進駐華埠 雙語服務餐館工

市府疫苗車進華埠，首天百人接種，以中英雙語服務宣導社區。(記者張晨/攝影)

紐約市 政府與由酒店業者成立的非營利組織「紐約怒吼」(Roar NYC)合作，啟動移動接種車在各個社區免費為餐館工、外賣郎施打新冠疫苗 ；曼哈頓華埠 的兩輛接種車於21日早8時開始停靠在窩扶街(Worth St.)158號前，至24日連續四天在同一地點為民眾提供莫德納(Moderna)疫苗，接受上網預約和臨時排隊接種。

該組織代表洛達托(Antonietta Lodato)表示，任何有需要的餐飲服務行業人員，都可前往預約接種，只要提供姓名、住址、電話和工作場所等資訊，不需身分和保險，就可預約接種，目前仍有大量名額可供預約。

她表示，當天約有100名民眾排隊接種，「我們的目標是接下來的幾天，每天接種人數能達到150人，相信隨著社區民眾口耳相傳，會有越來越多的人前來。」

現場共有兩輛大巴車，民眾在第一輛接種完畢後，需到第二輛中觀察十分鐘才可離開；接種點也提供多語言翻譯員共八人，包括國語(普通話)、廣東話以及福州話。

洛達托說，志願者們已經從第一天開始就分散到華埠各餐廳和小商家內進行宣導，希望未接種者盡快接種，18歲以上民眾均可現場排隊接種，沒有年齡限制；施打完第一劑疫苗後，28日後可至同地點接種第二劑，屆時大巴車也會再次返回華埠為民眾接種。

皇后區阿斯托利亞(Astoria)也將有疫苗巴士進駐，時間為25日(周日)至27日(周二)，更多開放時段地點可上網頁https://www.roarnewyork.org/查詢；預約於22日至24日期間在華埠接種者，可上網頁https://www.roarnewyork.org/vacc-bus/選擇日期和時段，也可電郵至[email protected]或致電(833)762-7692預約。