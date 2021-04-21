紐約市上門接種疫苗重啟 改用莫德納

民調顯示，仍有近四分之一的市民無計畫或仍未確定是否接種疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)20日表示，市府已經重啟因嬌生疫苗 (Johnson & Johnson)停用而暫停的上門接種服務，將改用需要注射兩劑的莫德納疫苗(Moderna)；他表示，該項目未來是否繼續使用莫德納疫苗，或重新使用嬌生疫苗，將取決於聯邦政府本周對嬌生疫苗的評估決定。而一項民調顯示，仍有近四分之一的市民無計畫或仍未確定是否接種疫苗，亞裔的接種意願較強。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，一些參加市府提供上門接種項目的醫療機構已經開始使用莫德納疫苗，因這些機構已經達到莫德納疫苗的儲藏和使用標準；已經接種莫德納疫苗的長者，第二針上門接種也將自動預約。

因擔心血栓風險，FDA和CDC上周建議停用嬌生疫苗並進行風險評估；全美目前已經接種近700萬劑嬌生疫苗，出現七例血栓案例，紐約市目前尚無此類案例。

白思豪說，預計聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和疾病防治中心(CDC)很快將對嬌生疫苗作出決定，「最有可能的決定是做出一些接種人群限制，但大部分人仍能夠安全接種；在這種情況下，我們就能重新在上門接種服務中使用嬌生疫苗，畢竟嬌生疫苗更為方便，只需要接種一針。」

數據顯示，目前紐約市已經施打超過584萬劑疫苗，38%的市民至少接種一劑，四分之一的市民已經完全接種；然而，Spectrum News NY1/Ipsos 20日公布的最新民調顯示，全市有四分之一的市民沒有計畫或尚未決定接種。

這項民調本月訪問3000個市民，其中11%表示没有計畫接種疫苗，14%表示還不確定；48%的人表示已經接種，28%的人表示計畫接種；不過，民調主管耐沃爾(Mallory Newall)表示，紐約市民對疫苗的接受程度高於全美平均水平，全美可能有兩成人不打算接種疫苗。

分族裔看，白人和亞裔接種疫苗的意願最強，非洲裔和西語裔較低；另外，80%的男性表示有意願接種，高於女性的72%；同時，收入在10萬元以上的高收入群體更願意接種疫苗，收入低於5萬的民眾接受度較低。