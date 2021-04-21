我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐新康三州地區今天(21日)下午將出現強烈雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和大規模的閃電，恐造成淹水、停電等現象；嚴峻的天氣預計將從下午3時持續到晚6時。

根據國家氣象局(National Weather Service)氣象預報顯示，21日下午強烈冷鋒來襲，將為三州地區帶來強烈雷暴天氣，其中紐約市也涵蓋在內；劇烈天氣下除了出現強風暴雨外，氣象專家也提醒，將會出現大規模的閃電，恐將造成危險。

受強風暴雨影響地區恐怕也會停電；不過通常伴隨在雷暴天氣中的冰雹，以及山洪暴發、龍捲風等出現的可能性較小，但不能完全排除，專家提醒民眾注意。

雷暴天氣影響紐約市最嚴重的時間約為下午3時，同時整個三州地區也都將受到極端天氣影響；長島出現劇烈天氣機率較小；雷暴將於當日約晚6時結束，其餘伴隨的天氣現象也將於21日稍晚結束。

受到雷暴影響，21日氣溫將降到華氏65度，22日則更降到華氏50度，伴隨著每小時40哩的強風，體感溫度將僅有華氏20至30度。

由於新冠肺炎疫情，有許多餐館在街道架設戶外用餐座，此次的雷暴將帶來強風；專家提醒，店家應提前準備，將棚架收起、桌椅固定或收進店內，避免造成進一步災害，另外車主也應避免將車輛停在低窪地區，以免被水淹。

國家氣象局表示，遇到強烈雷暴天氣，民眾應該密切注意氣象預報，同時強風可能吹倒樹木，在極端天氣來臨之前，可將家門口的樹木、枝條修剪，以免危害行人或其他車輛，在雷暴發生期間也應該將門窗關好、做足準備。

紐約市 暴雨 風暴

上一則

紐約客談／市長參選人獲工會背書 能增加多少勝算？

下一則

婆媳不和 華嫗流浪街頭月餘

延伸閱讀

紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種

紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種
白思豪：紐約市府已使用莫德納疫苗重啟上門接種服務

白思豪：紐約市府已使用莫德納疫苗重啟上門接種服務
紐約五分局華警執勤遭辱罵吃貓狗 工會撐腰助提告求償

紐約五分局華警執勤遭辱罵吃貓狗 工會撐腰助提告求償
紐約疫情趨緩…博物館、電影院擴容 餐館宵禁延後

紐約疫情趨緩…博物館、電影院擴容 餐館宵禁延後
1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2億1158萬劑疫苗

1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2億1158萬劑疫苗

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因