狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐新康三州地區今天(21日)下午將出現強烈雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨 和大規模的閃電，恐造成淹水、停電等現象；嚴峻的天氣預計將從下午3時持續到晚6時。

根據國家氣象局(National Weather Service)氣象預報顯示，21日下午強烈冷鋒來襲，將為三州地區帶來強烈雷暴天氣，其中紐約市 也涵蓋在內；劇烈天氣下除了出現強風暴 雨外，氣象專家也提醒，將會出現大規模的閃電，恐將造成危險。

受強風暴雨影響地區恐怕也會停電；不過通常伴隨在雷暴天氣中的冰雹，以及山洪暴發、龍捲風等出現的可能性較小，但不能完全排除，專家提醒民眾注意。

雷暴天氣影響紐約市最嚴重的時間約為下午3時，同時整個三州地區也都將受到極端天氣影響；長島出現劇烈天氣機率較小；雷暴將於當日約晚6時結束，其餘伴隨的天氣現象也將於21日稍晚結束。

受到雷暴影響，21日氣溫將降到華氏65度，22日則更降到華氏50度，伴隨著每小時40哩的強風，體感溫度將僅有華氏20至30度。

由於新冠肺炎疫情，有許多餐館在街道架設戶外用餐座，此次的雷暴將帶來強風；專家提醒，店家應提前準備，將棚架收起、桌椅固定或收進店內，避免造成進一步災害，另外車主也應避免將車輛停在低窪地區，以免被水淹。

國家氣象局表示，遇到強烈雷暴天氣，民眾應該密切注意氣象預報，同時強風可能吹倒樹木，在極端天氣來臨之前，可將家門口的樹木、枝條修剪，以免危害行人或其他車輛，在雷暴發生期間也應該將門窗關好、做足準備。