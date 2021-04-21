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長島超市前員工濫殺釀1死2傷 4小時被捕

記者牟蘭朱蕾／紐約報導
長島「Stop & Shop」超市發生槍擊案。(ABC7視頻截圖)
長島「Stop & Shop」超市發生槍擊案。(ABC7視頻截圖)

紐約長島西罕普斯狄(West Hempstead)的「Stop & Shop」超市的一間辦公室，20日中午發生槍擊案，造成至少一人死亡，兩人受傷，其中一名傷者被擊中胸部，另一名被擊中肩膀；嫌犯作案後攜槍逃逸，四小時後被警方逮捕歸案。

槍擊案嫌犯威爾遜犯案四小時後，被警方逮捕歸案。(納蘇郡警方提供)
槍擊案嫌犯威爾遜犯案四小時後，被警方逮捕歸案。(納蘇郡警方提供)

警方表示，槍擊案發生在20日中午11時左右，嫌犯進入位於西罕普斯狄櫻桃谷大道(Cherry Valley Ave.)50號的「Stop & Shop」超市二樓，在經理辦公室裡向員工開槍，一名49歲的男員工死亡，另有兩名員工受傷，一人傷勢嚴重有生命危險，另一人已傷勢穩定。

警方表示，開槍嫌犯為31歲的長島男子威爾遜(Gabriel Dewitt Wilson)，曾在這間超市擔任整理購物手推車的工作，案發時使用一把小手槍作案，作案後跳上巴士逃離現場。

納蘇郡警察局局長賴德(Patrick Ryder)表示，威爾遜作案後，逃到露台大道(Terrace Ave.)100號的一棟居民樓內藏匿；大樓隨後被納蘇郡突擊小組(SWAT)與警方包圍，嫌犯期間試圖再度從大樓內逃離，但被執法人員逮捕，期間並無人員受傷。

根據長島當地電視台News12報導，威爾遜的前同事麥格拉思(Patrick McGrath)接受訪問時表示，威爾遜情緒波動較大，他多年前曾在芝加哥頭部中槍。

「Stop & Shop」超市總裁里德(Gordon Reid)在一份聲明中說，「這種暴力行為令我們感到震驚和傷心。我們向遇難者的家屬、我們的同事、顧客和對這一悲劇作出快速反應的執法人員表示敬意。目前，我們正與當地執法部門全面合作進行調查。這家超市將一直關閉，直至另行通知，感謝長島社區在這一困難時期的支持。」

長島 槍擊 警察

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