遭辱吃貓狗華警張立勇：若息事寧人 如何教人維權

張立勇(左一)表示，若自己不做表率，難以教育社區面勇於發聲。(記者張晨/攝影)

轄管曼哈頓華埠的市警五分局華裔探員張立勇近日在一場「黑人的命也是命」示威遊行 執勤期間，遭一非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」等針對亞裔 的種族仇恨言論辱罵長達15分鐘；紐約市警探員工會20日舉行記者會，宣布工會律師代表張立勇，在曼哈頓的州高等法院向該男子提起民事訴訟並求償。張立勇表示，曾想過息事寧人，但作為警員，無數次呼籲民眾遇到不公要發聲維權，自己豈能退縮。

張立勇已在五分局服務超過16年，近年一直作為社區聯絡官，華社民眾對他相當熟悉；他20日表示，3月11日被派往石牆附近協調一場示威遊行，當他和多名白人警員站在一起時，一非洲裔抗議者直接走向他，並連續發表反亞裔的種族仇恨言論。

影音來源：市警探員工會

影音來源：記者張晨

根據探員工會提供的現場視頻顯示，在長達十幾分鐘期間，該非洲裔男子站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，沾醬油餵給你媽吃。」

非洲裔男子一度離開，後又回到現場，繼續辱罵，說「這個該死的早茶會」，還用嘲弄口氣不斷重複「醬油」，並質問張立勇是否點「午餐特價」；而張立勇則重複對他說，「你應該先平靜下來，先生，這是一場和平遊行，請繼續往前走。」

張立勇表示，事後他曾試圖說服自己，「作為警察 遇到這樣的事很正常」；但許多華裔社區人士在網上看到非洲裔男子的全程直播，認出張立勇，「當別人問我，『你打算怎麼做』，我無言以對。」他表示，仇恨亞裔事件頻發，在警民會和日常社區活動上，他都致力教育民眾遇到不公要勇敢發聲報告，「如今輪到自己，卻要息事寧人嗎？」

張立勇曾試圖和市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)交涉，但市警內部將此事視為「警員工作的家常便飯」，並未多作理會。

市探員工會及律師20日召開記者會表示，將代表張立勇在曼哈頓的州高等法院，向這名以暴力和種族主義言論威脅、辱罵張立勇的男子提起民事訴訟，要求賠償；工會當日也發出針對這名非洲裔男子通緝公告，向民眾徵集信息，並指出他此前就曾因威脅和騷擾被捕。

以種族主義言論辱罵華警張立勇的非洲裔男子。（市警探員工會提供）

探員工會主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，連穿著制服的亞裔警察都無法避免種族主義攻擊，「我們希望這起訴訟能讓種族主義者知道，這類行為是要付出代價的。 」

「試圖以亞裔身分來貶低這名警察，你就會成為民事案件的被告。」迪吉科莫說，政客們不採取行動來制止仇恨言論，保護警察，「那我們只能自己保護自己。」

工會法律總顧問莫斯基拉(James Moschella)和代表律師里奇曼(Eric Richman)表示，問題是此類仇恨犯罪在地區檢察官很難得到公正的起訴；他們認為，受害者不管是何身分，承擔何種社會責任，在仇恨偏見前都應被視為受害者，必須得到公正的對待。