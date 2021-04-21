終結暴力犯罪 「紐約安全夏日」計畫啟動

白思豪20日宣布成立「紐約安全夏日」項目，計畫在犯罪高發區增派警員。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)20日宣布成立「紐約安全夏日」(Safe Summer NYC)項目，計畫在犯罪高發區增派警員，希望終結暴力犯罪頻發的情況，並與社區加強公共安全合作，帶領紐約市走出新冠疫情 危機。

白思豪表示，疫情導致經濟停擺、大量失業、學校、教堂關門，所有社會運轉都被打亂；數據顯示，自疫情開始以來，全市凶殺案、槍擊案的數量暴增；根據市警局的數據，上月槍擊案的數量比一年前猛增95%，凶殺案和強姦案則分別增長60%和54%；同時，針對亞裔的仇恨犯罪數量也大幅增加。

他說，「紐約安全夏日」將促進社區、警察和司法系統的合作，包括三部分內容：增加社區投資、在犯罪高發區增加警員以及擴大與司法系統的合作；市府將先提出規畫大綱，然後再交由市警局和各區檢察官提出更多建議。

其中，市警局將向布碌崙(布魯克林)的布朗斯維爾(Brownsville)和東紐約(East New York)等槍擊案高發區增派200名警察；市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)表示，與社區合作是今年的治安策略，「要確保和社區的對話溝通順暢，了解他們關心的問題，並一同制定解決方法。」

同時，該項目另一個目的是引導年輕人遠離犯罪；白思豪表示，如果老一代人總是捲入暴力、幫派犯罪，就會對年輕人產生很大影響，現在很多暴力犯罪的都是年輕人，「我們應該接觸更多年輕人，讓他們的未來變得更好。」

因此，市府計畫將暑期年輕人求職項目的崗位數量從800增至2000個；同時，市府還將修繕政府樓社區的15個籃球場，還將增派預防犯罪的社工，在全市新增31個治癒暴力運動(Cure Violence Movement)地點。