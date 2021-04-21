詐700萬元紓困金 24歲台男最高恐面臨60年監禁

鄭盛文在網上的個人主頁，他20日認罪。（本報檔案照）

涉嫌謊報公司員工數量和工資數額，向聯邦小企業管理署(SBA)申請聯邦紓困金 試圖詐取700萬元，而於去年8月被捕控罪的台灣男子鄭盛文，20日在紐約南區聯邦法院認罪，將於8月3日接受量刑，最高恐面臨60年監禁。

根據法庭文件，24歲的鄭盛文(Sheng-Wen Cheng，音譯，也稱Justin Cheng)是台灣公民，此前通過學生簽證進入美國，賓州州立大學大學本科畢業，報住紐約，自稱創辦過一系列公司。

去年4月至8月，鄭盛文使用不實信息向SBA及五家銀行申請聯邦薪資保護貸款 計畫(Paycheck Protection Program，PPP)和經濟損失災害貸款項目(Economic Injury Disaster Loan Program，EIDL)；他謊稱自己的公司有超過200名員工，每月需支付員工150萬元薪水，而申請700萬元紓困金，實際上其公司只有14名員工。

此外，鄭盛文還使用從未上報至國稅局(IRS)的報稅紀錄及偽造電子簽名的薪資單，其中包括一份列有90多個所謂「公司員工」的名單，名單中包含多個運動員、演員、藝術家和公眾人物的名字。

紐約南區聯邦法院聯邦檢察官Audrey Strauss表示，鄭盛文欺詐聯邦貸款，將大部分貸款轉入自己的銀行帳戶，及用於個人奢侈消費，包括購買價值4萬元的18克拉金勞力士手表及8萬元的賓士轎車等。

除詐取聯邦紓困金外，鄭盛文的公司早於2017年起就涉嫌通過詐欺 手段獲取投資。

鄭盛文20日承認銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府罪，將於8月3日接受量刑，最高將面臨60年監禁。