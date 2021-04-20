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紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種

記者牟蘭／紐約報導
楊安澤(左二)與金兌錫(右二)日前探討如何控制法拉盛疫情與恢復小商業等議題。(金兌錫辦公室提供)
楊安澤(左二)與金兌錫(右二)日前探討如何控制法拉盛疫情與恢復小商業等議題。(金兌錫辦公室提供)

郵遞區號11355的法拉盛市中心區域，疫情指數連日居高不下，市府最新數據顯示，近七天的新增陽性率位列全市第二；對此，州眾議員金兌錫日前與市長參選人楊安澤在法拉盛用餐，探討如何透過非營利組織，加快疫苗的接種。

金兌錫辦公室20日表示，金兌錫與夫人譚夕婁邀請楊安澤及其妻子盧艾玲(Evelyn Yang)日前在法拉盛的一家韓國燒烤店用餐，探討如何控制當地的疫情以及幫助小商業復甦。

根據市府官網最新數據，11日至17日期間，郵遞區號11355的法拉盛市中心區域新增陽性率達9.24%，位例全市第二高；對此，金兌錫表示，他呼籲州府擴大非營利機構的疫苗量，加快當地民眾的疫苗接種率，早日控制疫情。

楊安澤表示，他若當選市長，將全面支持這項計畫，幫助法拉盛社區民眾盡快接種新冠疫苗。

針對幫助當地經濟重啟，金兌錫與楊安澤討論開放街道項目，他們以莫瑞丘(Murray Hill)舉例，並表示，若在這一地區開展這一項目，將舉辦更多具有當地文化特色的活動；他們還在席間討論針對小企業的援助與擴大貸款計畫，以及如何改善當地的基礎設施等。

楊安澤(左二)與金兌錫(右一)日前探討如何控制法拉盛疫情與恢復小商業等議題。(金...
楊安澤(左二)與金兌錫(右一)日前探討如何控制法拉盛疫情與恢復小商業等議題。(金兌錫辦公室提供)

法拉盛 楊安澤 疫苗

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