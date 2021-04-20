紐約五分局華警執勤遭辱罵吃貓狗 工會撐腰助提告求償

張立勇(左一)表示若自己不做表率何以教育社區。(記者張晨/攝影)

轄管曼哈頓 華埠的市警五分局華裔探員張立勇近日在一場「黑人的命也是命」示威遊行執勤期間，遭一非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」等針對亞裔 的種族仇恨言論辱罵長達15分鐘；紐約市探員工會及律師20日早在下城會址舉辦記者會，將代表張立勇在曼哈頓州高等法院向該男子提起民事訴訟並求償，張立勇則表示，曾想過息事寧人，但自己作為五分局社區聯絡員曾無數次在社區呼籲民眾遇不公報警，而自己又為何退縮？

影音來源：記者張晨/市警提供

張立勇已在五分局服務超過16年，他表示，3月11日被派往石牆附近協調一場示威遊行，當他和其餘多名白人警員站在一起時，一非洲裔抗議者直接走向他，並連續發表反亞裔的種族仇恨言論。

根據現場視頻顯示，在長達十幾分鐘期間，該非洲裔男子站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，沾醬油餵給你媽吃。」

影音來源：記者張晨/市警提供

知情人士表示，非洲裔男子一度離開，後又回到現場，繼續大放厥詞，說「這個該死的早茶會」，然後用嘲弄口氣重覆了「醬油」這個詞，還質問張立勇是否點「午餐特價」；而張立勇則重複說著，「你應該先平靜下先生，這是一場和平遊行，請繼續往前走。」

這一幕不但被隨身執法相機記錄，涉事的非洲裔男子當時還在社群媒體直播辱罵全程，張立勇表示，此事過後他曾試圖說服自己，「作為警察 遇到這樣的事很正常。」

但隨後許多華裔社區人士因在網上看到了該非洲裔男子的直播而認出張立勇，「當別人問我，『你打算怎麼做』的時候我竟無言以對。」他表示，尤其在新冠後，不管是在警民會還是日常建立的社區聯繫中，都致力於教育民眾勇敢上報，而如今輪到自己卻要息事寧人嗎？

消息人士表示，張立勇曾在案發後試圖和市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)交涉，但市警內部則將此事視為「警員工作的家常便飯」並未多作理會。

市探員工會及律師20日在曼哈頓下城召開記者會表示，將代表張立勇正式向曼哈頓的州高等法院向這名以暴力和種族主義言論威脅、辱罵張立勇的男子提起民事訴訟，要求賠償；警方已經掌握這名非洲裔男子的信息，他此前就曾因威脅和騷擾被捕。

探員工會主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，連穿著制服的亞裔警察都無法避免種族主義攻擊，「我們希望這起訴訟能讓種族主義者知道，這類行為是要付出代價的。 」

「試圖以亞裔身分來貶低這名警察，你就會成為民事案件的被告。」迪吉科莫說，政客們不採取行動來制止仇恨言論，保護警察，「那我們只能自己保護自己。」

工會法律總顧問莫斯基拉(James Moschella)和代理律師里奇曼(Eric Richman)表示，如今的問題是，仇恨犯罪在地區檢察官一級並未得到公正的起訴，受害者不管是何身分，承擔著何種社會責任，在仇恨偏見前都被視為受害者，而只要是受害者就必須得到公正的對待。