市警5人小組審視仇恨犯罪 納入最易受攻擊社區的意見

哈里森說，若針對某族裔發生的仇恨犯罪案數量上升，也不排除會增加會面頻率。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 警19日宣布，成立五人組成的市警仇恨犯罪 審視小組(NYPD Hate Crime Review Panel)，請來包括華裔 等多個少數族裔社區領袖參與，當疑似仇恨犯罪案發生後，小組成員可提出意見，提供市警參考，來判定個案是否為仇恨犯罪，以增加社區參與和案件透明度。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

紐約市仇恨犯罪層出不窮，由市警成立的獨立五人審視小組，將可在警察對個案調查後，至案件送到地區檢察官辦公室前，對個案是否應定為仇恨犯罪提出意見；市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，五人小組將可協助市警更好的與社區溝通，而社區也可藉此表達意見。

希爾表示，審視小組的五名成員，分別來自五個最容易受到攻擊的社區，包括華裔、猶太裔和穆斯林等社區，其中華裔社區以美中公共事務協會會長滕紹駿為代表；過去他積極推動美國華人社區與警方密切合作，建立健康良好的警民關係。

滕紹駿表示，希望藉由審視小組，能透過更深入的文化、背景、語言等觀點來參與表達意見，也能讓社區了解，在處理仇恨犯罪上，不僅有市警的調查，也加入了社區的意見，讓一般市民能夠看到案件審視的過程，增加彼此更多溝通。

滕紹駿說，過去曾經看到有許多華裔被攻擊，攻擊者在過程中沒有針對種族辱罵，因此無法被判定為仇恨犯罪；「看到這些年長者或華裔市民被攻擊，我感到很挫折，參與審視小組就是我們與市警合作的機會，希望我未來也能針對這樣的類似案件去表達意見。」

雖然審視小組能夠表達意見，但評定是否為仇恨犯罪，決定權仍在執法單位；市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)表示，審視小組預計將於每月舉行一次實體會議、每兩周一次線上會議，若針對某族裔發生的仇恨犯罪案數量上升，也不排除會增加會面頻率。

反亞裔仇恨犯罪仍在紐約市發生，市警在上月底增加便衣警察，加強對社區、地鐵的巡邏，不過根據市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)，截至18日晚，全市共計有135起仇恨犯罪，去年同期為93起，成長45%；針對亞裔的仇恨犯罪則有66起，相較去年的12起，成長了450%。