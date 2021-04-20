紐約客4成為移民 來自中國第2多

紐約市300萬在外國出生的移民中，來自中國的人數位列第二。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 長移民 事務辦公室(MOIA)19日發布年度報告「我們的移民城市狀況」，指出全市300萬移民中，有超過35萬來自中國，人數位列第二多；而全市人口中，近四成為移民，其中無證客占全市人口超過5%。

該報告提供了紐約市移民人口的最新數據分析，指出全市人口中，63.3%為在美出生公民；36.7%為移民，包括21%的歸化公民、10%的綠卡和其他移民身分，以及5%的無證移民。

移民遍布五大區，皇后區的移民比率最高，達到48.2%，其次是布碌崙(布魯克林)和布朗士，分別為35.7%和34.7%，曼哈頓為27.6%，史泰登島為23.1%；全市移民的約三分之二居住在皇后區和布碌崙；近62%的紐約人所在家庭裡至少有一名移民。

全市有約47萬6000名無證移民，占總人口的5.4%；不過自2010年以來，紐約市無證移民人數持續下降。

移民居民中，在中國出生的人數位列第二多，共有35萬2818人，占移民總人口的11.8%；最多的是來自多米尼加，占13.4%。

全市居民使用超過200種語言，在英語水平有限的移民中，21.6%說中文，比率僅次於排使用人數最多的西班牙語。

移民占全市勞動力的43%，為紐約市的本地生產總值(GDP)貢獻了2440億元，占比為23％；移民紐約人的貧困率高於在美出生紐約人的貧困率；無證移民的貧困率是29.2％，比綠卡和其他身分移民的貧困率高2.1%；全市貧困率最低的兩個群體是在美出生者和歸化的公民。

醫療健康方便，12%的移民缺乏醫療保險，這一比率在無證移民中高達是46%；而在美國出生的紐約居民中只有4%。

這份長達110頁的報告在MOIA第17屆年度移民遺產周結束之際發布，旨在幫助社區更好了解移民面臨的障礙和挑戰；為期一周的移民遺產周活動旨在表彰和重點介紹紐約移民的故事、文化和貢獻，顯示紐約移民，在新冠疫情 前、疫情中以及疫情後，都做出寶貴貢獻，應得到感謝和認可。

閱讀完整報告可至網站：https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/MOIA-Annual-Report-for-2020.pdf。