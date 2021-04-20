紐約疫情趨緩…博物館、電影院擴容 餐館宵禁延後

紐約州長葛謨表示，州府決定從4月26日(周一)起，全州博物館、電影院、動植物園、水族館的客容量提升至50%。(州長辦公室提供)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)19日表示，鑑於全州新冠疫情 繼續趨緩，州府決定從4月26日(周一)起，全州博物館 、電影院、動植物園、水族館的客容量提升至50%，餐館、酒吧的「宵禁」起始時間19日起從晚11時延後至12時；同時，紐約市 的七天平均新冠檢測陽性率五個月來首次降至5%以下，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，市府將在自然歷史博物館(Museum of Natural History)設立疫苗接種點。

數據顯示，紐約州的七天平均新冠檢測陽性率已降至2.85%，為去年11月13日以來新低；全州新增新冠住院人數為3783人，為去年12月4日以來新低；葛謨表示，目前的疫情已回到去年假日季高峰期之前的水平，民眾應該對這樣的抗疫成果感到鼓舞，「雖然疫情仍未結束，但通過民眾的努力，我們已在各方面安全重啟經濟，結束疫情的希望越來越大；不過，我們仍須保持警惕。」

除電影院和博物館等提升客容量外，州府還宣布，自5月19日(周三)起，室內大型場館的客容量將從10%增至25%，以迎接NBA、NHL聯盟季後賽的到來；所有觀眾仍須戴口罩、保持社交距離，並接受場館的防疫檢查。

此外，從4月19日起，全州餐館、酒吧的「宵禁」起始時間從晚11時延後至12時，婚宴等宴會活動的「宵禁」起始時間延後至凌晨1時。

紐約市的七天平均新冠檢測陽性率已降至4.91%，為去年11月底以來首次降至5%以下；全市上周五的單日疫苗接種量超過10萬劑，也創下最高紀錄；白思豪表示，市府將在自然歷史博物館設立疫苗接種點，本周五(23日)開門，初期主要服務政府樓居民、文化界人員及DC37工會人員。

白思豪表示，疫苗接種點將設在自然歷史博物館標誌性的藍色鯨魚下方，「這是令人激動的新舉措，我敢保證很多人一定會說，『這就是我想要接種的地方』。」