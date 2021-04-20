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襲警嫌犯：看了爆炸視頻後 車上帶6汽油瓶伺機犯案

記者黃伊奕／紐約報導
維基爾過堂時承認，他有意襲擊警察。（市警提供）
維基爾過堂時承認，他有意襲擊警察。（市警提供）

日前因闖紅燈遭警攔截而向警員潑漂白水、丟汽油瓶的康州男子維基爾(Lionel Virgile)，19日在聯邦法庭過堂時，當庭承認自己的罪行，還稱過去兩周他都帶著六個汽油瓶，隨時準備攻擊警察

維基爾19日在布碌崙紐約東區聯邦法庭上說，自己過去兩周裡，一直在車上放著六個汽油瓶，並且想找機會攻擊警察；他說，該作案靈感源自觀看了有關爆炸的視頻，之後在加油站購買了汽油。

聯邦助理檢察官Sara Winik表示，嫌犯的行為完全不顧及居住在案發附近的民眾和執勤警員的安危，是極度危險和魯莽的；近來很長時間他一直以車為家，一旦被保釋，明顯無法被合理監管；主審法官Robert Levy對檢方意見表示贊同，「維基爾對社區安危造成威脅，也有逃跑的風險」，因此拒絕了他的辯護律師提出的保釋要求。

現在維基爾被控縱火罪，如果被定罪將被服刑5至20年，他將在5月3日再次出庭。

維基爾17日清晨8時左右，駕駛一輛2000年產的灰色林肯轎車在布碌崙東富萊布許(East Flatbush)的克拉倫多(Clarendon)街交東45街時，因闖紅燈被攔截，期間他突然拿漂白水潑到警員臉上，隨後駕車逃跑；在此後警方展開的追逐過程中，他還向警車投擲了汽油瓶，直到撞車後才被逮捕。

案發後，維基爾的前妻及女兒、兄弟等親屬向媒體表示，維基爾患有精神疾病多年，但已停藥長達兩年，家人過去一直迫切希望維基爾能得到幫助，但每次被警方送去急診室後，很快又會被放出，也未獲得醫療救助。

警察 布碌崙 紐約

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