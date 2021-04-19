我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔截 竟向警潑酸

記者黃伊奕╱紐約報導
維基爾被攔截後拿一杯酸性液體潑向警員。（紐約市警方視頻截圖）
維基爾被攔截後拿一杯酸性液體潑向警員。（紐約市警方視頻截圖）

紐約市近期仇警、襲警案件不斷，一名來自康州的男子17日前往布碌崙(布魯克林)，用酸液燒傷警員面部，還向警車投擲汽油瓶，被當場逮捕；當局同時因為跨州犯案，以聯邦罪名檢控該男子，聯邦調查局(FBI)、紐約東區聯邦檢察官也介入調查。

嫌犯前妻稱他有精神疾病

嫌犯前妻、女兒等18日接受採訪時則辯稱他「不是暴力分子，不過長期受精神疾病困擾」；

紐約市警表示，17日清晨8時左右，一輛2000年產的灰色林肯汽車在布碌崙東富萊布許(East Flatbush)的克拉倫多(Clarendon)街交東45街因闖紅燈被攔截，司機在警員靠近後，突然拿一杯腐蝕性液體潑到警員臉上，然後開車快速逃離現場。

維基爾向警方投擲的汽油瓶。（紐約市警總局提供）
維基爾向警方投擲的汽油瓶。（紐約市警總局提供）

支援警員之後在Snyder大道近Kings Highway發現嫌犯車輛，再次攔截該車後，嫌犯又向警車投擲汽油瓶後逃走，後在東55街撞車後被捕。

警方稱汽油瓶在砸到巡邏車後反彈到地面上，未造成任何傷害，但遭酸液潑臉的警員面部與眼睛被燒傷送醫搶救；市警總局在推特上發文稱此案再一次證明「沒有『常規』的交通攔截執法」。

據悉，嫌犯為44歲的康州居民維基爾(Lionel Virgile)，現已被移交聯邦監獄，將於19日在紐約東區聯邦法院過堂確定被起訴罪名；因此案涉及跨州犯罪，FBI、紐約東區聯邦檢察官已介入調查，但至截稿，尚未公布維基爾是否專門針對警察實施襲擊；CBS則引述辦案警員消息指出，有理由相信他是有意挑選警察襲擊。

維基爾前妻奧狄德(Marie Theodate)18日受訪時稱，「他不是一個暴力的人」，但長期受精神疾病困擾迫切需要幫助，「當他不吃藥的時候就會這樣，他已經停藥近兩年了。」

奧狄德代維基爾向警員表達了歉意「他確實做了一件非常糟糕的事，他不應該攻擊警察，他們是保護我們的人，我真的對此感到非常抱歉。」

奧狄德說，和維基爾在一起生活了15年，自2008年維基爾生病後日子開始變得艱難，「在康州時，維基爾犯病了當地警方會把他送去精神病院」，但在紐約他顯然一直住在車裡，未得到治療。奧狄德指維基爾已五年未工作，兩人養育有一個女兒，但維基爾幾乎不和她們交談甚至不記得她們的存在，家人過去一直迫切希望維基爾能得到幫助；「每次他惹了麻煩，警察會把他帶去急診室，然後很快就釋放他，他們拒絕收容他，我不知道是不是因他沒有健康保險」。

17日發生警員車窗被砸事件

17日深夜在布朗士南Andrews大道交西179街也發生另外一起仇警案，一名警員在處理報案現場時，車輛被他人蓄意砸穿窗戶；警方現在對此案進行調查中，暫未逮捕任何嫌犯。

紐約市 警察 布碌崙

上一則

車停華埠路邊照顧病兒 亞裔男遭毆罵「中國佬」

下一則

紐約州陽性率 降至近半年新低

延伸閱讀

紐約仇警案件升級 警被潑酸性液體 丟擲汽油瓶

紐約仇警案件升級 警被潑酸性液體 丟擲汽油瓶
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
疫苗接種族裔收入差別明顯 病毒檢測亞裔只4成 各族裔最低

疫苗接種族裔收入差別明顯 病毒檢測亞裔只4成 各族裔最低
布碌崙班森賀身分盜竊頻發 至少5華人中招

布碌崙班森賀身分盜竊頻發 至少5華人中招
紐約疫情降溫 50歲以上打疫苗免預約

紐約疫情降溫 50歲以上打疫苗免預約

熱門新聞

28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13
華男手刃親兄遇華警，警方稱現場狼藉，一刀致命，腸肚可見。(記者張晨/攝影)

「每天都吵架」 華男弒兄了結一切

2021-04-14 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷