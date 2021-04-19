紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔截 竟向警潑酸

維基爾被攔截後拿一杯酸性液體潑向警員。（紐約市警方視頻截圖）

紐約市 近期仇警、襲警案件不斷，一名來自康州的男子17日前往布碌崙 (布魯克林)，用酸液燒傷警員面部，還向警車投擲汽油瓶，被當場逮捕；當局同時因為跨州犯案，以聯邦罪名檢控該男子，聯邦調查局(FBI)、紐約東區聯邦檢察官也介入調查。

嫌犯前妻稱他有精神疾病

嫌犯前妻、女兒等18日接受採訪時則辯稱他「不是暴力分子，不過長期受精神疾病困擾」；

紐約市警表示，17日清晨8時左右，一輛2000年產的灰色林肯汽車在布碌崙東富萊布許(East Flatbush)的克拉倫多(Clarendon)街交東45街因闖紅燈被攔截，司機在警員靠近後，突然拿一杯腐蝕性液體潑到警員臉上，然後開車快速逃離現場。

維基爾向警方投擲的汽油瓶。（紐約市警總局提供）

支援警員之後在Snyder大道近Kings Highway發現嫌犯車輛，再次攔截該車後，嫌犯又向警車投擲汽油瓶後逃走，後在東55街撞車後被捕。

警方稱汽油瓶在砸到巡邏車後反彈到地面上，未造成任何傷害，但遭酸液潑臉的警員面部與眼睛被燒傷送醫搶救；市警總局在推特上發文稱此案再一次證明「沒有『常規』的交通攔截執法」。

據悉，嫌犯為44歲的康州居民維基爾(Lionel Virgile)，現已被移交聯邦監獄，將於19日在紐約東區聯邦法院過堂確定被起訴罪名；因此案涉及跨州犯罪，FBI、紐約東區聯邦檢察官已介入調查，但至截稿，尚未公布維基爾是否專門針對警察 實施襲擊；CBS則引述辦案警員消息指出，有理由相信他是有意挑選警察襲擊。

維基爾前妻奧狄德(Marie Theodate)18日受訪時稱，「他不是一個暴力的人」，但長期受精神疾病困擾迫切需要幫助，「當他不吃藥的時候就會這樣，他已經停藥近兩年了。」

奧狄德代維基爾向警員表達了歉意「他確實做了一件非常糟糕的事，他不應該攻擊警察，他們是保護我們的人，我真的對此感到非常抱歉。」

奧狄德說，和維基爾在一起生活了15年，自2008年維基爾生病後日子開始變得艱難，「在康州時，維基爾犯病了當地警方會把他送去精神病院」，但在紐約他顯然一直住在車裡，未得到治療。奧狄德指維基爾已五年未工作，兩人養育有一個女兒，但維基爾幾乎不和她們交談甚至不記得她們的存在，家人過去一直迫切希望維基爾能得到幫助；「每次他惹了麻煩，警察會把他帶去急診室，然後很快就釋放他，他們拒絕收容他，我不知道是不是因他沒有健康保險」。

17日發生警員車窗被砸事件

17日深夜在布朗士南Andrews大道交西179街也發生另外一起仇警案，一名警員在處理報案現場時，車輛被他人蓄意砸穿窗戶；警方現在對此案進行調查中，暫未逮捕任何嫌犯。