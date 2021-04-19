裝17發子彈 18歲俄州男持步槍逛時報廣場被捕

警方繳獲的提格攜帶的AK-47步槍。(市警提供)

來自俄亥俄州 18歲的男子提格(Saadiq Teague)，16日帶著一把AK-47步槍逛曼哈頓地標時報廣場時被捕，步槍彈匣裝有17發子彈，他身上還帶有部分散裝子彈，並在他的背包中找到一個空彈殼；在提格被捕前，就曾在個人社交媒體上發表影片大罵「操紐約」(Fuck New York)，而他父親曾犯重罪，上月初因飛車拒捕而被警方擊斃。

提格16日中午在個人Instagram上發表限時動態，一邊走在紐約街頭，一邊表示：「操紐約」，還一邊笑著一邊說：「我想要回家，回到俄州哥倫布(Columbus)。」

他在影片中不僅表示自己「討厭」紐約，更頻頻抱怨其他事情；影片中提格在路上看到鴿子，還說：「踢死那個X子」，要進入地鐵站 閘門時，也怒聲抱怨。

後來在時報廣場A、C、E線地鐵站內巡邏、包括一名亞裔警察在內的兩名執勤警員，發現提格坐在地鐵站大廳內給手機充電，身邊竟然放著一把AK-47步槍；根據警方表示，提格聲稱自己在外州合法持有此槍支，不過在經過審問後，於當日12時30分將他逮捕；除了這把未上膛的AK-47、裝有17發子彈的彈匣和散裝子彈外，警方還在提格身上找到一個防毒面罩。

根據市警，提格告訴警察，他認為在紐約市 帶著一把未上膛的槍，並將子彈分開來攜帶是合法的；提格母親也表示，自己的兒子並非想引發任何暴力事件，「他只是覺得把步槍裝在袋子裡面來紐約玩，不會造成問題。」

提格的母親還說，這是提格首次到時報廣場，「他很開心又興奮，這也是他來紐約的唯一理由」，他母親請求外界不要再把兒子視為問題人物，「他只是不了解紐約的槍枝法而已。」

提格17日在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)過堂時，法官下令保釋金為2萬5000元；提格的辯護律師表示，他不了解當地的槍枝法，且由於家庭環境不佳、經濟困難等原因，希望法官能夠降低保釋金額。

從小在俄州哥倫布市長大的提格，家庭背景複雜；他的父親提格安德魯(Andrew Teague)，上個月初由於此前犯下的重攻擊罪(Felony Assault)遭到警方通緝，在警方抓捕過程中，他拒捕並與警方在州際公路上發生飛車追逐，最後被警察當場擊斃；提格安德魯此前曾有非法持有武器、家暴、入室盜竊和毒品交易等多次前科。