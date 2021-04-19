紐約州陽性率 降至近半年新低

全州已有近三成民眾完全接種。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示，新冠疫情持續降溫，全州新冠檢測 陽性率創去年11月初以來新低，單日死亡人數也創去年11月底以來新低；目前，全州已有近三成民眾完全接種。

州府數據顯示，全州17日共新增5704例新冠感染病例，檢測陽性率為2.35%，為去年11月7日以來新低；全州七天平均檢測陽性率為2.92%，是去年11月24日以來首次降至3%以下；同時，新冠住院人數減少80人，至3754人，為去年11月29日以來新低，過去一周以來淨減少329人。

全州18日新增新冠死亡35人，為去年11月22日以來新低；大多數死亡出現在紐約市 ，有21例，其中十例在布碌崙(布魯克林)。

同時，紐約州目前已總計施打疫苗 近1330萬劑，過去24小時共施打17萬5311劑；全州已有28.1%的民眾完全接種，41.4%的人至少接種一針。

葛謨表示，儘管紐約州的抗疫已經取得巨大成果，疫苗接種加速的同時感染率、住院率持續下降，但變種病毒依然肆虐，民眾仍須保持防疫警惕。

此前，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)已宣布，全市五大區由市府管理的31個接種站，包括布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、花旗球場(Citi Field)、李曼學院(Lehman College)等大型接種點，可為50歲以上的民眾免預約接種疫苗，無需預約，隨到隨打。

此前紐約市只向75歲及以上居民提供未經預約就可疫苗接種的許可；白思豪說，開放50歲及以上居民免預約接種疫苗服務，紐約市將實現在6月前讓500萬人全面接種疫苗的目標。