攻擊亞裔便衣警 紐約嫌犯無保獲釋

赫南德茲仇恨攻擊亞裔便衣警察,但被捕後不久就無保獲釋。(CBS視頻截圖)

一名市警亞裔 便衣警察在地鐵站 遭攻擊,險被推下月台,而嫌犯當時口出仇恨亞裔言論,對亞裔便衣警說「我會打死你」(I will fuck you up);在被逮捕後,儘管嫌犯被起訴包括仇恨犯罪在內多項罪名,但由於紐約州 去年4月通過的保釋改革法,他於18日仍被無保釋放。

根據市警消息,32歲男子赫南德茲(Ricardo Hernandez)17日下午約5時30分許,在皇后區長島市的N線地鐵Dutch Kills地鐵站,靠近一名便衣執勤中的亞裔警察,試圖將他推下地鐵月台。

警方表示,在作案時,赫南德茲大喊:「這就是為什麼你們這些人(亞裔)會被打,我沒有什麼好失去的」(That's why you people are getting beat up. I got nothing to lose);他還說,「我會打死你,這是我的地盤!」(This is my house!)

據了解,赫南德茲就住在離案發地鐵站幾個街區處的地方,在被逮捕後,警方以涉及種族仇恨的騷擾(harassment)、惡性騷擾(Aggravated Harassment)和威脅(Menacing)罪名將他移送法辦。

但因所控罪名屬於輕罪(Misdemeanor),根據新的保釋法,18日赫南德茲在皇后區的州高等法院(Queens Supreme Court)過堂後,被無保釋放;法官諾克(Louis Nock)對於該案表示,自己「雙手被綁住」,在紐約州的保釋改革法案下無能為力,既無法要求保釋金,也不能繼續將赫南德茲關在監獄裡。

根據警方紀錄,赫南德茲已有多次前科,包括在2019年持有管制藥物,2016、2017年地鐵逃票,另外還有多次偷竊被捕紀錄。

在近來仇恨亞裔案件頻發之際,市警派出大批亞裔便衣警員分布在社區各處,而該起案件已是本月第二起亞裔便衣警察遭到仇恨攻擊案。

9日在曼哈頓中城,35歲的非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez)曾因朝一名執勤的亞裔便衣警員咒罵而被捕,雖然羅德里格斯在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)被以輕罪騷擾(misdemeanor harassment)起訴,並有20多次被捕紀錄,仍在12個小時內就被釋放。