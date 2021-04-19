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紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

攻擊亞裔便衣警 紐約嫌犯無保獲釋

記者顏嘉瑩／紐約報導
赫南德茲仇恨攻擊亞裔便衣警察，但被捕後不久就無保獲釋。(CBS視頻截圖)
赫南德茲仇恨攻擊亞裔便衣警察，但被捕後不久就無保獲釋。(CBS視頻截圖)

一名市警亞裔便衣警察在地鐵站遭攻擊，險被推下月台，而嫌犯當時口出仇恨亞裔言論，對亞裔便衣警說「我會打死你」(I will fuck you up)；在被逮捕後，儘管嫌犯被起訴包括仇恨犯罪在內多項罪名，但由於紐約州去年4月通過的保釋改革法，他於18日仍被無保釋放。

根據市警消息，32歲男子赫南德茲(Ricardo Hernandez)17日下午約5時30分許，在皇后區長島市的N線地鐵Dutch Kills地鐵站，靠近一名便衣執勤中的亞裔警察，試圖將他推下地鐵月台。

警方表示，在作案時，赫南德茲大喊：「這就是為什麼你們這些人(亞裔)會被打，我沒有什麼好失去的」(That's why you people are getting beat up. I got nothing to lose)；他還說，「我會打死你，這是我的地盤！」(This is my house!)

據了解，赫南德茲就住在離案發地鐵站幾個街區處的地方，在被逮捕後，警方以涉及種族仇恨的騷擾(harassment)、惡性騷擾(Aggravated Harassment)和威脅(Menacing)罪名將他移送法辦。

但因所控罪名屬於輕罪(Misdemeanor)，根據新的保釋法，18日赫南德茲在皇后區的州高等法院(Queens Supreme Court)過堂後，被無保釋放；法官諾克(Louis Nock)對於該案表示，自己「雙手被綁住」，在紐約州的保釋改革法案下無能為力，既無法要求保釋金，也不能繼續將赫南德茲關在監獄裡。

根據警方紀錄，赫南德茲已有多次前科，包括在2019年持有管制藥物，2016、2017年地鐵逃票，另外還有多次偷竊被捕紀錄。

在近來仇恨亞裔案件頻發之際，市警派出大批亞裔便衣警員分布在社區各處，而該起案件已是本月第二起亞裔便衣警察遭到仇恨攻擊案。

9日在曼哈頓中城，35歲的非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez)曾因朝一名執勤的亞裔便衣警員咒罵而被捕，雖然羅德里格斯在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)被以輕罪騷擾(misdemeanor harassment)起訴，並有20多次被捕紀錄，仍在12個小時內就被釋放。

亞裔 地鐵站 紐約州

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