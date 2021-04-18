紐約疫情降溫 50歲以上打疫苗免預約

年過50歲無需預約，紐約市五大區31接種站，即進即打。(市長辦公室提供)

紐約州 疫情數字繼續降低，疫苗 接種量持續增加，截至17日，州內已施打超過1300萬劑疫苗；而紐約市 府管理的31個接種站從17日起，為50歲以上的人提供免預約接種。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日宣布，即日起全市五大區由市府管理的31個接種站，包括布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、花旗球場(Citi Field)、李曼學院(Lehman College)等大型接種點，可為50歲以上的民眾免預約接種疫苗，無需預約，隨到隨打；並稱要實現在6月前為500萬人接種的目標。

此前紐約市只向75歲及以上居民提供未經預約就可疫苗接種的許可；白思豪說，開放50歲及以上居民免預約接種疫苗服務，紐約市將實現在6月前讓500萬人全面接種疫苗的目標。

紐約州多個接種點近日的預約數據顯示，很多地方有很多閒置預約，疫苗供給大於需求，政府官員表示接下來需要變換推廣疫苗策略，針對接種持遲疑態度者要加強宣導。

17日全球因感染新冠死亡人數已經超過300萬人，其中美國死亡人數超過56萬6000人，紐約州死亡人數為4萬1450人，雖然16日紐約再新增死亡58例，但其他數字都在持續降低；州府17日數據顯示，州內新冠住院人數降至3834人，為去年11月30日以來最低，其中866人在加護病房，535人需要使用呼吸器，州內新冠病毒檢測陽性率為2.78%，比前一日下降，七天平均陽性率為3.03%。

紐約市府管理的31個新冠疫苗接種站，即日起可為50歲以上的民眾免預約接種疫苗，隨到隨打；圖為史泰登島的一個疫苗接種站。(Getty Images)

疫苗接種方面，紐約州至今已經施打超過1300萬劑，過去一周施打150萬劑，過去24小時施打24萬9255劑，州內40.9%民眾完成至少一劑接種，27.6%民眾完全接種；紐約市已有373萬4991人完成一劑接種，248萬3628人完全接種。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，新冠疫情持續時間久，對紐約民眾來說過去一年是極為艱難的一年，人們也都感到疲憊，迫切希望回歸正常生活，但目前來看疫情還沒有結束，大家需要保持耐心繼續嚴格防疫。

州府最新的防疫放鬆規定為，19日(周一)起，全州餐館、酒吧的「宵禁」起始時間將從晚11時延長至12時，婚宴等宴會活動的「宵禁」起始時間延長至凌晨1時；從23日起，賽馬和賽車活動將在客容量20%的情況下允許觀眾持新冠陰性證明入場。