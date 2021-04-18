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不願當啞裔 華青參加競選團隊義工

記者牟蘭／紐約報導
王能（左二起）為李根與李林頒發義工獎狀；左一為江旭，右一為林茵。（記者牟蘭／攝影）
王能（左二起）為李根與李林頒發義工獎狀；左一為江旭，右一為林茵。（記者牟蘭／攝影）

為改變亞裔是「啞裔」刻板印象，多名華裔青少年參加第20選區市議員參選人王能的競選義工團隊，參與收集連署簽名與分發防疫包等活動，希望更了解華裔社區，日後為同胞發聲，共同抵抗日益增加的仇恨犯罪；他們17日獲得王能競選辦公室頒發的義工獎，感謝他們數個月的辛苦工作。

今年18歲的李林是布碌崙科技高中(Brooklyn Technical HS)12年級學生，他於五個月前加入王能競選團隊，成為一名義工，負責收集連署簽名與分發防疫包等；他說，這次經歷，讓他更了解華裔社區，鍛鍊自己的交流能力，並幫助他成功申請波士頓大學並獲得6萬元獎學金。

李林的媽媽林茵表示，她與丈夫在布朗士經營洗衣店，一周工作七天，既當老闆又當員工，為生計打拚，盼望兩個兒子用教育改變他們的未來；她說，在美國生活多年後，她更認同合格的學生除了成績優異外，還要積極參加社會活動，因此鼓勵兩個孩子成為競選團隊的成員。

17歲的劉查爾斯就讀於長島的私立高中，他數個月前成為競選團隊的一員，每周前往法拉盛完成義工工作；他說，因疫情爆發，許多課外活動都取消，這項義工活動豐富了他的高中生活，他希望利用這次特別經歷，打破亞裔刻板印象，展現新一代風采，日後用事實發聲、抵抗仇恨犯罪。

王能表示，共有12名華裔青少年17日獲得義工獎，其中年齡最小的只有11歲；他說，這些孩子成為義工前，他都會與申請者面談，闡述自己的政治理念，得到對方認同後，才會邀請他們加入。

作為一名移民，王能說，他了解華人家長對教育的重視，他的競選團隊除了帶來相關講座外，還希望通過這些競選活動，鼓勵新一代參政、議政，讓亞裔更有華裔權。

紐約東北同鄉會會長吳星當日也出席活動，代表同鄉會背書服務社區33年王能，並協助其競選辦公室舉辦選民登記活動；法拉盛華商會理事長戴宏與紐約洗衣店商會會長江旭等也參加當日活動表示支持。

王能(二排左六)為12名青少年頒發義工獎，感謝他們數個月辛苦工作。(記者牟蘭／攝...
王能(二排左六)為12名青少年頒發義工獎，感謝他們數個月辛苦工作。(記者牟蘭／攝影)

華裔 亞裔 紐約

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