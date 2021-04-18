「疫苗天使」 華青助人預約疫苗

龍千讓(左)與孫安貝(右)日前組建「紐約疫苗天使」為不會英文與電腦的人士預約疫苗接種。(記者牟蘭／攝影)

長島納蘇郡的華裔 高中生孫安貝(Amber Sun)與龍千讓(Harvey Long)成立疫苗天使 計畫，幫助不諳英文、不會使用電腦的民眾預約疫苗；孫安貝說，團隊曾一天花五小時，只為幫求助者找到距離近與符合其要求的接種點，雖耗時費力，但只要想到能多一人接種疫苗，覺得一切都值得。

16歲的龍千讓表示，他與孫安貝就讀於大頸南區高中(Great Neck South High School)十年級，因得知有許多亞裔與外族裔民眾不諳英文、不會使用電腦，連預約疫苗都成問題，因此組建「紐約疫苗天使」(New York Vaccine Angels)團隊，免費幫助求助者預約疫苗。

龍千讓(左)與孫安貝(右)日前組建「紐約疫苗天使」為不會英文與電腦的人士預約疫苗接種。(記者牟蘭／攝影)

15歲的孫安貝表示，她從醫生母親的診所得知，目前仍有大量華裔因上述原因，無法預約疫苗，所以著手這項計畫；她說，由於幫助他人預約疫苗需要花費大量時間與精力，起初並未得到家人支持，但與母親溝通後，很快得到認可。

新冠疫情影響民眾的生活，孫安貝說，為避免病毒傳播，許多長者一年都沒有見過自己的親人，還有一些前線工作者，因職業的原因，必須外出工作，「早日接種疫苗對所有人的生活回到正軌至關重要」。

孫安貝表示，她與龍千讓為了幫助求助者預約疫苗，每次都會打開手機、平板電腦與筆電等多個電子設備，登錄州府與市府疫苗網站尋找合適的接種點；她說，雖然政府增加了疫苗量，但成功預約接種疫苗仍不是容易的事，她們也借鑒Turbovax推特介紹的方法，按照特定時間刷新不同網站。

龍千讓(右)與孫安貝(左)日前組建「紐約疫苗天使」為不會英文與電腦的人士預約疫苗接種。(記者牟蘭／攝影)

不過，孫安貝說，能找到合適疫苗接種點最大秘訣就是花費大量的時間，她們曾一天花了五小時，只為幫求助者找到一個合適的接種點；她表示，除了長者與不會使用電腦的人之外，若一些上班族沒時間預約疫苗，她們也願意伸出援手，「我們是學生，有時間」。

雖然不是所有求助者都會對她們的預約滿意，但孫安貝表示，只要想到能多一個人接種疫苗，兩人就會感到一切都值得，「我們會盡量幫求助者找到他們要求的地點與時間接種，但如果有特定要求的疫苗，等待時間可能會相對較久」。

龍千讓表示，他們的求助者不僅是華人，還有西語裔以及不會使用電腦的人士，至今已幫超過40人成功預約疫苗；他呼籲，若希望預約的民眾，請寄送郵件至[email protected]，或直接填寫https://forms.gle/hkimrtSsa9Fzeng47，或掃描微信二維碼諮詢詳情。