楊安澤最新民調再排第一 非裔支持度也領先

最新民調顯示華裔市長參選人楊安澤再次領先，支持率為26%。（取自楊安澤推特）

一份最新民調 顯示，華裔市長參選人楊安澤 再次領先，支持率為26%，比排名第二的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)13%的支持率高出一倍；值得一提的是，在當前仇恨亞裔攻擊頻發的氛圍中，楊安澤在非洲裔選民中的支持率，也領先非洲裔的亞當斯；還未做出選擇的民眾數量降至14%。

根據全國智庫「Data For Progress」於3月21日至4月5日間通過網路和短信，對1007名可能在紐約市 初選中投票的民眾進行調查發現，楊安澤的支持率為26%，排名第二的亞當斯支持率為13%，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)的支持率分別為11%和10%，其他參選者支持率都為個位數。

楊安澤此次以13個百分點領先亞當斯，這一差距也比上月「Fontas Advisors and Core Decision Analytics」發布的楊安澤領先亞當斯六個百分點繼續增加。

該民調還發現，楊安澤在非洲裔選民中的支持率達到25%，高於亞當斯的22%；楊安澤在男性和女性選民、亞裔、西語裔和白人選民、45歲以上和以下選民，以及各教育程度選民中的支持率，都領先其他參選人。

根據市級選舉計畫採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)，該民調結果顯示，71%的受訪者表示將把楊安澤放在選票前三名候選人中，其中31%受訪者將放在第二選擇，14%將放在第三選擇；而亞當斯獲得第二選擇和第三選擇比率分別為13%和15%。

「Data For Progress」聯合創始人麥繼偉(Sean McElwee)表示，雖然這場選舉還有很大的說服空間，但就目前看來，很明顯楊安澤在保持強勁的領先位置。

另外根據紐約時報報導，今年紐約市長選舉中，超級政治行動委員會(super PAC)的力量也前所未有地在競選中發揮作用，而此前PAC僅出現在總統大選中，這說明在疫情期間舉行的紐約市長選戰，對全國來說也舉足輕重。

隨著兩名參選人馬奎爾(Ray McGuire)和多諾萬(Shaun Donovan)開始投放廣告增加知名度，麥繼偉表示，相信接下來廣告投放和媒體關注度會對這場選舉產生關鍵性影響。