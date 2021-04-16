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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

打完疫苗仍有可能染新冠 打完首針若染疫 症狀消失即可打第二針

記者牟蘭／紐約報導
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

紐約乃至全美陸續有民眾接種一劑或兩劑新冠疫苗後，仍然感染新冠肺炎，引發民眾對疫苗安全性與有效率的擔憂；多位華裔醫生15日表示，接種疫苗後，人體需數周時間產生抗體，在此過程中依舊可能染疫，呼籲民眾接種完後，需做好防疫措施，並提醒民眾，若接種第一針後被傳染病毒，急症消失後，即可接種第二針疫苗。

亞美醫師協會董事會成員、内科醫生吳瓊表示，部分民眾接種第一針輝瑞(Pfizer)疫苗與莫德納(Moderna)疫苗前，已是無症狀感染者，但在不知情的情況下接種，因此接種後，仍在之後的病毒檢測中顯示為新冠陽性。

吳瓊補充，人體接種疫苗後，需要一段時間才能產生抗體，即使接種了第二針疫苗，也需數周的時間才能完全產生抗體；她舉例說，不久前有一名患有基礎病的華人，已接種第一針疫苗，還未等接種第二針就染疫，後因病情加重不幸去世。

輝瑞和莫德納兩款疫苗的有效率並非100%，吳瓊表示，目前出現已多種變種病毒，民眾完全接種疫苗後仍可能染疫，呼籲民眾繼續做好防疫措施；但她表示，從流感疫苗的經驗，專家或將根據變種病毒加強疫苗的功效，定期為民眾提供接種新疫苗，避免病毒傳播。

內科醫生朱自強表示，聯邦疾病防治中心(CDC)早期規定稱，若民眾接種第一針疫苗後，仍感染病毒，需等待90天後才能接種疫苗；但隨著新冠疫苗的普及，CDC最新規定指出，只要患者沒有接受單株抗體或血漿治療，急症緩解且解除規定的隔離期後，即可接種第二針疫苗，「如果接受上述治療，則需等待90天後再接種第二針」。

內科醫生宋東敏表示，患者染疫後，身體產生抵抗病毒的抗體，目前尚無標準答案要求病人接種疫苗的具體時間，但她提醒，根據目前的臨床實驗數據，建議民眾在90天內接種第二針疫苗。

對於嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗暫停接種，吳瓊說，目前數據顯示，只有數名民眾接種後產生血栓的副作用、一人離世，致死率僅百萬分之一，民眾無須過分擔憂。

朱自強表示，近期已有不少接種了嬌生疫苗的民眾諮詢，害怕出現致命的副作用，他提醒民眾，若接種後出現嚴重的噁心與嘔吐等問題，應及時向家庭醫生諮詢，但不建議民眾接種嬌生後，再預約接種其餘兩種疫苗，「嬌生的有效率也很高，且對變種病毒更有效」。

有民眾接種了一劑甚至兩劑新冠疫苗後，仍然感染了新冠肺炎，醫生表示這很正常，因為人...
有民眾接種了一劑甚至兩劑新冠疫苗後，仍然感染了新冠肺炎，醫生表示這很正常，因為人體尚未產生足夠的抗體，提醒人民接種了疫苗也應繼續嚴格防護。(Getty Images)

流感疫苗 嬌生 變種病毒

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提防假陰性 有症狀就隔離

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