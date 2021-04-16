提防假陰性 有症狀就隔離

部分民眾在經歷多次病毒檢測呈陰性結果後，最終仍確診新冠；圖為曼哈頓先鋒廣場的移動病毒檢測站。(路透)

一名華人 出現新冠症狀後，三度病毒檢測 都顯示為陰性，直到第四次才呈陽性並確診；對此，華裔醫生表示，新冠病毒檢測方式與取樣時間都可能影響檢測結果，呼籲呼籲民眾提防「假陰性」現象；此外，無症狀者若在檢測中呈陽性，也需按規定隔離，避免傳染給易感人群。

對於新冠檢測中出現假陰性，內科醫生朱自強表示，快速檢測(Rapid Testing)一般指抗原檢測，檢測的準確率較核酸檢測較低；他說，每種檢測方式都有優缺點，以核酸檢測為例，若民眾檢測樣本的時間較早或較晚，都會影響結果。

內科醫生吳瓊表示，日前有一名華人連續發燒兩周，體溫超過攝氏40度，但兩周內三度核酸檢測都顯示為陰性，直到第四次才確診；她呼籲民眾出現相關症狀後，做好隔離，及時向醫生諮詢求助。

隨著檢測技術的進步，朱自強補充，核酸檢測無須再使用鼻咽拭子檢測，檢測人員選擇較短的棉簽取樣，使檢測者無需再忍受疼痛；他說，這種取樣方式依然不能百分百保證檢測結果，但不會因此降低檢測的準確性。

內科醫生宋東敏表示，檢測過程中較可能出現假陰性的現象，假陽性結果極少出現；朱自強補充，假陽性發生的可能性較小，一些已經痊癒且沒有傳染性的民眾，在核酸檢測中發現病毒片段，因此檢測結果仍呈陽性，「但這也不是假陽性，只是說可能檢測出『死』病毒」。

對於有關新冠疫苗 的一些傳言，朱自強說，輝瑞與莫德納疫苗採用的mRNA技術是在細胞中合成蛋白質，從而產生抗原蛋白，但之後會被分解，不會因此改變人體基因，更不會因此致癌。

朱自強補充，社群媒體日前瘋傳聯邦疾病防治中心(CDC)的疫苗護照網站https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html，實為幫助民眾快速向當局上報疫苗副作用的平台，與疫苗護照無關。

但朱自強補充，紐約州府日前推出「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，已完全接種疫苗14天或近期新冠檢測結果為陰性的民眾都可獲得一個二維碼，日後或要求民眾出席大型活動時可掃碼入場。