紐約1/3成人打完疫苗 住院者降至4個半月最低

紐約州超半數18歲以上民眾至少已接種至少一劑疫苗，新冠住院人數也降至四個半月以來最低；圖為長島一處疫苗接種站。(美聯社)

紐約州府15日數據顯示，州內新冠住院人數降至3963人，是去年12月1日以來首次降至4000人以下，全州新冠檢測 陽性率降至2.76%，是去年11月21日以來最低值；州內超過一半的18歲以上民眾已至少接種一劑疫苗 ，18歲以上州民每三人就有超過一人完全接種。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，感謝疫苗施打醫療人員和志願者的持續努力，紐約已經施打超過1250萬劑疫苗，過去24小時施打19萬8257劑，過去七天則施打超過150萬劑。

截至15日，州內已有39.6%的民眾至少接種一劑疫苗，26.4%的民眾完全接種；18歲以上民眾則有50.7%至少接種一劑疫苗，34.1%完全接種。

雖然全國和紐約的新冠確診新增數字仍在攀升，但紐約感染新冠住院人數已經大幅降低，四個半月以來首次降至4000人以下，且七天平均陽性率降至3.05%，是去年11月25日以來最低值。

葛謨表示，疫苗接種數字持續增加，及住院人數持續降低，都證明紐約在打擊疫情上不斷進步，但在檢測陽性率降至更低數字與更多人完成疫苗注射前，大家仍要保持警惕。

紐約市 疫情數字也逐步降低，市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，全市七天平均檢測陽性率為5.26%，已經非常接近市府設定的5%警戒值，相信很快就能降至5%以下，而此前數周該數字都在6%以上，全市也已經施打540萬劑疫苗，「這些數字都是好兆頭，但我們還不能鬆懈」

白思豪承諾在7月前保證全市500萬人完成接種，目前該目標已經完成40%。

雖然紐約市已經叫停接種嬌生疫苗，但市府表示，輝瑞和莫德納疫苗儲備充足，且當前可預約的疫苗注射時間也比之前更充足，鼓勵還未接種者盡快行動。

另外州府進一步放鬆防疫規定，從19日(周一)起，全州餐館、酒吧的「宵禁」起始時間將從晚11時延長至12時，婚宴等宴會活動的「宵禁」起始時間延長至凌晨1時；23日起，賽馬和賽車活動將在客容量20%的情況下允許觀眾持新冠陰性證明入場。