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仇恨亞裔案件列「反新冠」欄目 批評人士：警低估危機

記者張晨／紐約報導
紐約市警統計反亞裔襲擊案件的方法低估了該危機的嚴重性。(記者張晨／攝影)
紐約市警統計反亞裔襲擊案件的方法低估了該危機的嚴重性。(記者張晨／攝影)

涉及亞裔受害者的攻擊案件不斷發生，紐約市對反亞裔仇恨犯罪的注意也提高不少；但批評人士指出，過去一年，許多亞裔民眾在因疫情所引起的種族偏見攻擊下，沒有得到公正的對待，警方為了抹平數據，將一些案件歸類在名為「反新冠」的列目下，而這些案件受害者幾乎都為亞裔，這也導致執法者低估了該危機的嚴重性。

2020年3月，兩起將新冠病毒和華、亞裔群體聯繫起來的案件，率先引起了民眾注意，兩名華裔受害者被人無故辱罵「去你媽的中國冠狀病毒」以及「你的口罩呢？傻x中國人。」

儘管這些言論帶有種族偏見色彩，受害者也均及時報警，但市警並沒有將這兩起案件視為反亞裔仇恨犯罪，只歸入了一個新的「反新冠」類別中；根據市警描述，「嫌犯在犯罪時認為受害者患有新冠肺炎才發起攻擊，動機為受害者健康狀況而非族裔。」

紐約亞裔律師協會(簡稱AABANY)議題委員會共同主席郭文(Chris Kwok)表示，這是極其錯誤的導向，如果一個非洲裔受害者和新冠扯到一起，人們斷然不會說是因為健康狀況。

在2021年前三個月，警方記錄到至少有31起反亞裔仇恨犯罪，而與此同時，市警則只統計了三起「反新冠」犯罪，這三起案件中，有兩起受害者為亞裔。

根據市警數據顯示，2020年只有四起反亞裔仇恨犯罪，但一名部門發言人承認，在同一時期，有25起「反新冠」犯罪，其中24起受害者為亞裔。

「新冠和華、亞裔的身分在美國社會的認知中被混為一談，當川普爆出『中國病毒』的言論時，就展示了他如何將新冠病毒種族化，如果你是亞裔，如果你看起來像中國人，你就被默認為病毒攜帶者。」郭文說。

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，如果市警「亞裔仇恨犯罪工作組」看到2020年初的犯罪統計，便可提早解決問題，準確的數據才是認真解決問題的關鍵。

律師莫瑞(Joe Murray)表示，這是故意利用亞裔不主動站出來的弱點而隱瞞事實，如果數據不準確，接下來的戰術也會不準確。

市警一名發言人承認，這些案件是反亞裔和反新冠病毒的，但警方認為反新冠的動機更強烈。

批評人士表示，追蹤反新冠偏見犯罪毫無意義，將反亞裔作為評判標準才更有價值，因為這種仇恨早於疫情爆發，而且肯定會比疫情持續更久。

亞裔 仇恨犯罪 中國

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