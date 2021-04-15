紐約客談／仇恨亞裔存在多時 過去沒人在乎

全美各地掀起反仇恨亞裔犯罪大遊行。（本報檔案照）

仇恨亞裔 、攻擊亞裔案件一夜之間占據全美媒體頭條，幾乎天天有、日日談，令不少亞裔惶恐不已，甚至有學生不敢上學、長者不敢上街，更有人連坐地鐵都要緊捏防暴噴霧。美國 的亞裔生活現狀，是忽然一夜墜入深淵嗎？

是，也不是。

新冠疫情開始後，尤其在川普「中國病毒」煽動下，攻擊、仇恨亞裔的案件湧現；但難道在此之前，亞裔的生活一片安寧祥和嗎？

如果你常看中文報紙，你會知道亞裔被打被罵被辱案件，早已有之且常有。但過往中文媒體展示這些血淚故事時，所謂主流媒體往往一片沉寂，鮮少關注。警方也多不認為涉種族因素，只按一般攻擊案處理，常不了了之。

或許有賴被貼上「種族主義者」標籤的川普前總統口無遮攔，還有此次最早在中國蔓延的疫情的獨特性，主流社會突然意識到，對亞裔的攻擊，和對非洲裔、猶太裔的一樣，也是種族歧視 、種族仇恨；對亞裔的仇恨攻擊案件也能見諸美國普羅大眾常看的電視、報刊，而不只是亞裔社區媒介。

市警專門成立仇恨亞裔犯罪小組，攻擊亞裔者終於能較容易被控仇恨犯罪；民代紛紛譴責，主流媒體對亞裔受害的罪案和社區呼喊也啟動「特殊關照」⋯⋯但這一切，並非仇恨亞裔案件突然風起雲湧，而是這一問題終於受到姍姍來遲的關注。

從1871年的洛杉磯華人大屠殺，二戰期間日裔被關集中營，1982年陳果仁遇害⋯⋯美國歷史中，亞裔遭歧視的頑疾可謂從未被正視過；所幸正義雖然遲到，但總算沒有缺席，亞裔社區要把握住這200多年來終於等到鎂光燈的時機，爭取翻身。

（紐約客談，每周二至周六見報。）