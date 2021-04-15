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「亞冠病毒，真該揍你」 亞裔女當街遭辱還險挨打

記者張晨／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

涉及亞裔受害者的攻擊案件幾乎每日都在紐約市發生，曼哈頓上東城13日再發生一起疑似仇恨犯罪的案件，一深膚色男子稱一名亞裔女子為「亞冠病毒」(Coronavirus Asian)並試圖毆打受害者，被轄區市警17分局通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日下午1時左右，在位於東57街交一大道的拐角處，一名亞裔女子正沿街向南走，此時一名在遛狗的深膚色男子靠近她，嘴裡嘟囔著「亞冠病毒」。

而當該女子試圖與其對峙時，男子大喊「我真該揍你！」(I should punch you)，然後上前準備毆打受害者；幸好受害者及時避開並無受傷，並迅速報警求助；該男子分則朝一大道向北逃逸。

警方14日公布案發地監控，根據錄像顯示，嫌犯留有長辮子，最後一次看到他時，身穿一件長款黑色夾克，深色褲子，黑色運動鞋，當時他正在遛狗。

現紐約市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force )已介入調查，呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市 亞裔 手機

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