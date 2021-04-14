嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

華裔民眾正在疫苗接種站询问接種事宜。（記者黃伊奕／攝影）

因嬌生疫苗 出現問題被緊急叫停，布祿崙華人協會500個接種預約也因此在13日臨時被取消；雖然該消息引起不少民眾擔憂，但醫生表示，聯邦是出於謹慎考慮暫停接種該疫苗，民眾不必過於驚慌。

嬌生疫苗是現在美國唯一僅需打一針的新冠疫苗，成為不少民眾心中首選，但在爆出六名女性接種後出現嚴重血栓症狀後，聯邦疾病防治中心(CDC)與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)臨時叫停了該疫苗的接種；布祿崙華人協會此前也與州府合作，計畫於13日在布碌崙 老人中心提供500劑嬌生疫苗的預約也取消，華協會回應表示，要等政府通知是否會提供另外的疫苗取代。

布碌崙8大道林女士原本按照計畫前往布祿崙華人協會接種疫苗，卻被突然告知預約被取消，「我得知是嬌生疫苗出了問題嚇得要死，慶幸還沒接種。」

布碌崙8大道宜康診所負責人葉宏醫生表示，據初步了解，CDC和FDA是出於謹慎而叫停的嬌生疫苗接種，「目前全美約有680萬人接種了嬌生疫苗，僅有六人出現血栓症狀，這是極其罕見的副作用，有關機構正在進一步研究，與此前實驗數據進行對比，看血栓症狀是否確實與疫苗有直接關聯。」

葉宏表示，雖然嬌生疫苗被叫停，但民眾不用太過緊張，相信CDC和FDA會進一步做出決定看該疫苗是否安全，是否繼續提供。

對於已經接種了嬌生疫苗的民眾，葉宏表示，只要按照政府指示留意就好，「如果民眾接種三周內出現嚴重頭疼、腹疼、腿疼和呼氣短促，則立刻前往求醫，但如果接種已超過三周並沒有任何血栓相關的副作用，後續再出現不良反應的可能性非常小，不必太過擔憂。」

還有一些已經接種嬌生疫苗的民眾擔心需要重新接種，葉宏醫生認為，疫苗供應由聯邦控制和分配，數量仍非常有限；在政府沒有任何結論之前，民眾不要貿然行動，更不要混合接種其他品牌的疫苗。

過去不少民眾感染了新冠肺炎卻不自知，雖然政府目前沒有說不能接種疫苗，但疫苗主要是針對病毒表面刺突蛋白生成抗體，對於已經感染並攜帶病毒的患者，接種疫苗有可能會加劇反應。所以葉宏醫師建議疫苗出現症狀或和確診患者有過密切接觸者，在接種疫苗前先進行病毒檢測，確定非陽性再接種，以免出現問題。