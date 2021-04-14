紐約客談／嬌生疫苗叫停 恐減緩紐約市接種進程

聯邦政府13日叫停嬌生疫苗 (Johnson & Johnson)，稱目前有六人接種疫苗後出現嚴重血栓；根據紐約時報報導，其中一人死亡，還有一人情況嚴重。於是，紐約州 府、市府也叫停嬌生疫苗，現有部分預約不得不改期，這恐將擾亂疫苗接種計畫。

人的個體差異極大，任何疫苗都有可能出現嚴重的副作用，從統計學的角度來講，嬌生疫苗出現的異常事件並不足以證明接種這款疫苗有極大風險，畢竟全美680萬人接種，只有六人出現血栓症狀，概率不足百萬分之一；聯邦政府此次暫停接種，也是為了調查到底血栓是否和疫苗相關，還是單純的巧合。

然而儘管如此，叫停嬌生疫苗將會極大擾亂紐約州、市的疫苗接種計畫；儘管葛謨、白思豪都公開表示，暫停接種嬌生疫苗不會影響疫苗接種進度，但明擺著的事實是，目前州府、市府有多個疫苗接種服務項目都依賴的是嬌生疫苗，例如紐約市的長者上門接種服務、街頭接種巴士項目，以及州府直接為大學撥發疫苗的項目；這些項目也都隨著嬌生疫苗一起，不得不暫停或作出調整。

而且，嬌生疫苗只需要打一針，用葛謨的話來說，「這是我這種懶人最喜歡的疫苗。」現在所有原來只計畫打一針的民眾，需要打兩針，無疑將拖慢接種速度。

影響可能還不只是接種進度放慢，叫停嬌生疫苗也會讓民眾對疫苗的信心產生動搖；上月就有民調顯示，美國仍有三成人不願打疫苗，此事無疑會增加民眾對疫苗的疑慮，將好不容易建立的些許信任摧毀。要重建民眾對疫苗的信任，政府恐怕還要費更大的功夫。

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