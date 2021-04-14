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副州長霍楚訪布碌崙華社：仇恨亞裔犯罪「零容忍」

記者黃伊奕／紐約報導
副州長霍楚(左七)拜訪布碌崙華社，多名華社代表表示熱烈歡迎。（記者黃伊奕／攝影）
副州長霍楚(左七)拜訪布碌崙華社，多名華社代表表示熱烈歡迎。（記者黃伊奕／攝影）

副州長霍楚(Kathy Hochul)14日拜訪布碌崙(布魯克林)華人社區，表示妹妹從中國領養了兩名孩子，但因不斷發生的仇恨亞裔犯罪案件而十分擔憂，州府將盡力確保該類案件不再發生。

霍楚當日原本按照計畫要前往布碌崙8大道疫苗接種站點視察，但因強生疫苗出問題而被暫時停止使用，接種站點行程取消，讓她仍繼續到8大道拜訪當地華社。

美國亞裔社團聯合總會等華裔社團代表對霍楚的到來表示歡迎，並向她反映疫情及仇恨亞裔犯罪對華社的影響；陳善莊、姜書棟、潘力民等人指出，新移民、長者因語言等障礙，在預約接種疫苗問題上存在諸多不便，即使在社區幫助下順利得到預約，但因沒有接駁車服務，加上近期不斷增加的仇恨亞裔犯罪，讓他們不敢乘坐公共交通工具，而不敢前往接種站。

霍楚說，州府一直在努力爭取足夠的疫苗，希望早日能走出疫情；她對於亞裔民眾因治安、交通等問題無法順利獲得接種感到難過，表示十分理解仇恨亞裔犯罪給社區帶來的恐懼，「我的妹妹從中國領養了兩個孩子，她也因社會上不斷增加的仇恨亞裔案件，為孩子感到擔心和害怕」。

霍楚表示，州府對於仇恨亞裔犯罪零容忍，會進一步研究如何支持亞裔社區，給予亞裔商家的支持，並與市府保持密切的合作，確保亞裔民眾不用再生活在恐懼中。

霍楚也說，過去紐約發生的大部分針對亞裔的攻擊案中，多名嫌犯患有一定的精神疾病，會想辦法增加更多相關服務，幫助這些患者走出疾病的困擾，減少對社區的不良影響；但一些民眾認為的對治安產生消極影響的「保釋改革法案」，霍楚表示暫時沒有聽說州府有在進行相關討論。

亞裔 疫苗 布碌崙

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