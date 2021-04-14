葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

紐約州長葛謨（中）表示他可能將選擇紐約市長參選人背書，不過大多數市長參選人都不領情。（州長辦公室提供）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)日前表示他可能將選擇紐約市 長參選人背書，不過由於近月來其身負養老院新冠疫情數據和性騷擾指控醜聞，大多數市長參選人都不領情，稱不會接受葛謨背書，只有華裔參選人楊安澤 和前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)表示歡迎。

葛謨12日被問及是否會在6月22日紐約市長初選前做出背書決定時表示，雖然自己還未表達過任何意見，但他一直有在關注，並可能會做出背書選擇。

葛謨不止一次表示，作為下一任紐約市長，必須要在如何提高民眾就業率，解決遊民和公共安全問題上給出實際可行的答案，「市長的能力非常重要，我們看到過好市長，也經歷過不夠好的市長。」

對於葛謨可能會公布的背書選擇，楊安澤表示作為市長的重要任務就是推動紐約市不斷前進，這就需要市府和州府攜手合作，「我們看到過領導者之間的勾心鬥角是怎樣妨礙工作的，尤其是在新冠疫情期間這種內訌產生的問題更是顯而易見。」

因此如果葛謨或任何民主黨籍州長決定給予其支持，楊安澤都會接受，並希望與他們合作為紐約民眾做好事情。

馬奎爾的競選團隊發言人表示，馬奎爾願意接受任何支持其紐約市復興計畫的民選官員的背書。

不過市主計長斯靜格(Scott Stringer)、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)、聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)都表示不會接受葛謨背書，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)則敦促葛謨下台，在接受醜聞調查期間讓副州長霍楚(Kathy Hochul)接手其工作。