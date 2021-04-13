「仇恨犯罪要報案」 吳銘恆：警方會全力徹查

吳銘恆提醒亞裔民眾，遭遇或看到仇恨罪案一定要報案。(記者朱蕾/攝影)

掌管紐約市 警「亞裔仇恨犯罪 工作組」的華裔督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)正在帶領警員全力打擊針對亞裔的仇恨犯罪，他12日表示，「每一起報案，我們都會動用警方一切可用資源來調查」，提醒亞裔社區，遭遇或看到仇恨犯罪一定要報案。

吳銘恆表示，去年起全市針對亞裔的仇恨犯罪激增，至今已有47起，超過一半發生在曼哈頓，「這絕對是嚴重的問題。」

他說，長久以來，因語言障礙、個人習慣等因素，亞裔在遭遇仇恨和歧視後，更傾向於不報案，「而報案是制止罪案再發生的最好方式之一，布碌崙(布魯克林)61、62分局轄區日前發生的模式仇恨犯罪，若受害人都不報案，嫌犯就不會被逮捕，更不會被控三項仇恨犯罪。」

吳銘恆表示，雖然目前仇恨亞裔的罪案還沒有減少的趨勢，但積極的一面是，「我們看到亞裔受害人、甚至目擊者更願意報案；很多年長移民遭受侵犯後，很難成功報警，目擊者的相助很重要」。

「每一起報案，我們都會動用警方一切可用資源進行調查。」他說，「我們持續提醒亞裔社區，一定要報案」；警方也會查看社交媒體上的信息，幾天前，他在社交媒體上看到一段視頻錄下發生在史泰登島的一起仇恨事件後，警方立即聯繫該視頻的發布人做進一步調查。

吳銘恆也說，以往，受害人到警局報案，要經歷多個程序、向不同警員講述遭遇，「亞裔仇恨犯罪工作組」正在計畫與當地分局的社區駐守警員、社區事務官、亞裔玉石協會、韓裔警員協會等展開合作，簡化報案流程、更好保護社區。他還讚揚近期在多個華人社區組建的民間巡邏隊，稱這是警方新增的耳朵和眼睛，也會讓民眾感覺更安全。

紐約地鐵是仇恨和歧視行為的多發地，吳銘恆表示，每一列地鐵上，都會有至少兩名工作人員，分別在第一節車廂和中間的傳導車廂，若對乘坐地鐵感到不安，可選擇進入這兩節車廂。

針對一些仇恨攻擊亞裔的嫌犯被指有精神問題，吳銘恆表示，警方逮捕嫌犯後，無論是否有精神問題，都會以仇恨犯罪等罪名將其移送法辦；但之後的定罪與否，則由法官決定。

加入紐約市警超過24年的吳銘恆，是現任市警中，警銜第二高的華裔；曾在亞裔聚居的法拉盛109分局、布碌崙72分局、華埠5分局等擔任要職，會國語、粵語、福州話等多種語言。